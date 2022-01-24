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Суд по делу бизнесмена и политзаключенного Василевича сделали закрытым

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  • 24.01.2022, 14:13
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Суд по делу бизнесмена и политзаключенного Василевича сделали закрытым
Александр Василевич
Фото: kyky.org

С момента задержания до суда он провел за решеткой 514 дней.

Суд по делу политзаключенного Александра Василевича сделали закрытым "в интересах обеспечения охраны государственных секретов и иных охраняемых законом тайн", сообщает "Вясна".

По словам судьи Марины Федоровой, при рассмотрении уголовного дела будут затрагиваться вопросы финансово-хозяйственной деятельности других субъектов хозяйствования, указанных в обвинении.

Напомним, Василевича обвиняют по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса. С момента задержания до суда Александр провел за решеткой 514 дней: его задержали 28 августа 2020 года. Его дело рассматривается в суде Советского района Минска.

Александр Василевич — бизнесмен, соучредитель онлайн-изданий kyky.org и The Village-Беларусь, владелец агентства Vondel/Hepta и пространства Галерея Ў. Летом 2020 его задерживали дважды. Первый раз — когда пришел в КГБ подать ходатайство об изменении меры пресечения Виктору Бабарико. Тогда поход в официальное учреждение закончился судом, Василевичу дали 14 суток за то, что он якобы "активно участвовал в несанкционированном митинге" и кричал: "Свободу Бабарико!"

Александр с протоколом не согласился, отбыл административный арест в изоляторе, вышел на свободу и снова был задержан 28 августа 2020 года представителями Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля. В его квартире, офисе и компаниях, которыми он управлял, были проведены обыски.

4 сентября Василевичу было предъявлено обвинение. В качестве подозреваемой по возбужденному уголовному делу проходит и жена Василевича — Надежда Зеленкова. Пока Александр находился под стражей, 2 декабря 2020 года у них родилась дочь Уршуля.

Из-за решетки он написал для нее книгу сказок про себя, пингвина и тюрьму. Жена издала электронную версию этой книги для свободного распространения. В 2021 году Василевич стал одним из победителей премии имени Франтишка Олехновича за произведения, которые основываются на личном авторском тюремном опыте.

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