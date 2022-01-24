Вице-президентом комитета ПАСЕ по миграции избран Алексей Гончаренко 4 24.01.2022, 23:07

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Алексей Гончаренко

Украинский нардеп является руководителем межфракционной группы «За демократическую Беларусь».

Вице-президентом Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) впервые стал представитель Украины. Эту должность получил член украинской парламентской делегации, народный депутат Алексей Гончаренко.

«Меня избрали вице-президентом Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц Парламентской ассамблеи Совета Европы», - написал Гончаренко в Facebook.

Украинский нардеп является руководителем межфракционной группы «За демократическую Беларусь».

Напомним, в понедельник, 24 января, стартовала сессия ПАСЕ. Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стал нидерландский сенатор Тини Кокс.

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