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Лукашенковский генерал дал приказ без предупреждения стрелять по польским военным

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  • 25.01.2022, 12:08
  • 18,758
Лукашенковский генерал дал приказ без предупреждения стрелять по польским военным
Анатолий Лаппо

Режим готовит вооруженную провокацию против соседнего государства?

Председатель Госпогранкомитета Беларуси генерал-лейтенант Анатолий Лаппо заявил в эфире пропагадистского телеканала «Беларусь 1», что отдал приказ без предупреждения открывать огонь по польским силовикам:

— Я дал команду без предупреждения незамедлительно применять оружие (против польских военных — ред.). Хочу здесь заявить, что будет тут же применено оружие без предупреждения, — сказал Лаппо.

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