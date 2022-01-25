Лукашенковский генерал дал приказ без предупреждения стрелять по польским военным

Лукашенковский генерал дал приказ без предупреждения стрелять по польским военным42
- 25.01.2022, 12:08
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Режим готовит вооруженную провокацию против соседнего государства?
Председатель Госпогранкомитета Беларуси генерал-лейтенант Анатолий Лаппо заявил в эфире пропагадистского телеканала «Беларусь 1», что отдал приказ без предупреждения открывать огонь по польским силовикам:
— Я дал команду без предупреждения незамедлительно применять оружие (против польских военных — ред.). Хочу здесь заявить, что будет тут же применено оружие без предупреждения, — сказал Лаппо.