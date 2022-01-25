Патологическая ложь токсичных марионеток Кремля 2 Telegram-канал «Сито Сократа»

25.01.2022, 13:51

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Фото: Коммерсант

Путинская пропаганда остается верной себе.

Ситуация во всем европейском регионе остается напряженной. Нервозность чувствуется в разных частях цивилизованного сообщества, ведь правительства стран по обе стороны Атлантики ищут пути обуздать российскую угрозу. Конечно, у кого-то сильно сдают нервы, если взять во внимание поведение немецкой стороны, переживающей состояние стокгольмского синдрома по отношению к Москве. Такое чувство, что в Берлине еще не до конца поняли к чему может привести чрезмерная газовая зависимость от Кремля, и действуют в парадигме: «деньги важнее евроатлантических ценностей». Как-то выходит близоруко. Хотя в тоже время, к примеру, еврочиновники в Брюсселе, часто обвиняемые в бюрократизме, решили выделить Украине экстренную помощь в объеме 1,2 млрд. евро. Данная финансовая поддержка укрепит усилия страны по государственному строительству и резильентности. ЕС верит в будущее страны, готов продолжать привлекать инвестиции, согласно существующему финансовому плану, в размере 6 млрд.евро.

В свою очередь путинская пропаганда остается верной себе, и ее буквально разрывает от того, что партнеры не хотят оставить Украину наедине с агрессивной соседкой. В воспаленных умах «военкоров» из ГРУ возникают видения «Афганистана 2.0», т.е. бесконечно прокручиваются кадры эвакуации сил НАТО из аэропорта Кабула, применительно к дипломатам отдельных западных стран, покидающих Борисполь. Нагнетание ситуации направлено для распространения атмосферы паники среди украинцев, стимулированию внутри них идей пораженчества, введение парализующих здравый смысл информационных инъекций страха.

Параллельно российские спецслужбы начали реализацию информационно-психологической операции против Украины под «чужим флагом». Если конечно оккупированную российской армией «ДНР» можно относить к государственным образованиям. Путинские марионетки, засевшие в Донецке, в унисон тиражируют помойные тезисы, которые должны выставить Украину «агрессором», а террористов белыми и пушистыми, прямо ангелами во плоти.

Сначала представитель «военного командования» «ДНР» Эдуард Басурин вывалил, что в морозные январские дни ВСУ готовят атаку на позиции боевиков. Басурин браво перечисляет номера украинских батальонов, виды вооружений, точки наступательных ударов, раскрывает самые большие военные тайны. Хорошая техника чтения темников ГРУ, вот только даже шапочная проверка приведенных говорящей головой «ДНР» «неопровержимых фактов» показывает их несостоятельность, ведь вряд ли есть сумасшедшие, которые на танках из-под Авдеевки ворвутся в городские кварталы Донецка. Разве что сами ДНРовские военспецы организуют на крове жителей города постановочное шоу для пробитых российских военкоров, которые с пеной у рта будут показывать провокационный шок-контент, нагнетая ситуацию.

На помощь Басурину отрядили и МММщика Пушилина, который через RT и «АиФ» доносит месседжи о «наступлении украинских войск», «подтягивании техники», о грядущем «перевороте в Киеве» и «возвращении Порошенко». «Порошенко не шел на открытое запугивание медиа и закрытие телеканалов, не запрещал русский язык, поскольку он более опытный политик. А Зеленский идет напролом», - заявил Пушилин. В общем, помимо провокаций и военной атаки он присовокупил историю с дестабилизацией и хаотизацией Украины, без чего РФ будет трудно реализовать свою подрывную стратегию. Это укладывается в модель сеяния паники, если присовокупить к инфопропаганде текущие массированные лжеминирования правительственных зданий, школ, вокзалов в Украине. Пока российская военщина со всех концов страны стягивает эшелоны с военной техники в западном направлении Песков осмеливается лицемерно заявлять: «концентрация Киевом ВС на линии соприкосновения говорит о подготовке наступления». Что-то в зеркало усатый спикер давно не заглядывал, а то заметил, бы, что даже дети уже видят в нем подобие брехливого Буратино.

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