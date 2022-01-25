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«Боевые девочки, до последнего надеялся, что прорвутся»

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  • 25.01.2022, 15:28
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«Боевые девочки, до последнего надеялся, что прорвутся»
Фото: ВО / Белсат

Воспоминания таксиста, который подвозил Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову на площадь Перемен.

История стрима с площади перемен, который вели журналистки «Белсата» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова, – это не только кадры и факты, но совпадения и пересечения тысяч судеб людей. Один из них – обычный минский таксист, который в тот день, 15 ноября 2020 года, до последнего ждал в соседнем дворе своих пассажирок – журналисток «Белсата». Ждал, звонил и надеялся, что прорвутся, сообщает «Белсат».

Фото: ВО / Белсат

«Связался с ними в последний раз в три или четыре. На телефон звонил, потому что не было интернета. Тогда еще удалось созвониться. И после этого – все, на связь девушки не выходили. Но я набирал и набирал. Чтобы сказать, что со всех сторон окружают дом омоновцы и что нужно попытаться как-то выйти оттуда.

Ведь я знал характеры девушек и предполагал, что они будут там работать до последнего. Но хотел уговорить их уйти оттуда…» – вспоминает водитель такси, попросивший называть его Максимом (имя ненастоящее).

С площади Перемен Максим уехал около девяти, когда узнал, что журналисток – уже точно – задержали и что ждать больше некого.

«Боевые девочки, настроенные на работу»

Максим вспоминает, что с Катей Андреевой и Дашей Чульцовой познакомился за несколько месяцев до событий 15 ноября на площади Перемен. Рассказывает, что, когда в Минске во время воскресных маршей блокировали интернет, заказать такси через приложение было невозможно.

Фото: ВО / Белсат

«Поэтому они просто выхватили меня из потока. Сели от борта, как говорят. Там их целая команда была – четыре человека. Пока ехали, разговорились с Катей. Она попросила номер телефона, и я оставил. А позже, когда было нужно, она меня просто набирала. Так что я всю их команду помню и знаю в лицо. Если не Катя с Дашей ехали, то другие люди», – рассказывает мужчина.

Вспоминает, что Катя чаще садилась вперед, Даша – назад. В дороге все время разговаривали, «как хорошие приятели и знакомые».

«Нормальные, красивые девочки. Что еще сказать? Боевые, настроенные на работу, патриотки своей страны. Правда, против режима… но кто тогда был не против? Ну, как их еще охарактеризуешь – очень позитивные девушки», – улыбается Максим.

«Ничего не предрекало беды»

Он рассказывает, что 15 ноября около 12 часов забрал сначала из дома Дашу, потом заехали за Катей. Все было обычно. И журналисты, и простые минчане готовились к Маршу смелости в память убитого Романа Бондаренко.

«Какое у них было настроение? Ну вы мне сейчас ровно такие же вопросы задаете, какие следователь на допросе задавал, – смеется Максим. – Ну что, по дороге посмеялись, поговорили о чем-то – ничего серьезного. Все, как всегда, я же говорю. Я их каждую неделю возил, когда протесты были. Обычная поездка. Ничего не предрекало беды…» – говорит водитель.

Вспоминает, что он высадил девушек возле «свечей» на площади с импровизированным мемориалом Бондаренко (о смерти Романа Бондаренко – жителя одной из тех «свечей», Беларусь узнала 12 ноября, за три дня до задержания журналисток «Белсата»). Договорились, что будет ждать.

И даже не прощались, вспоминает водитель такси.

«Реально ОМОН пробегал мимо»

Максим припарковался неподалеку от площадки с мемориалом, но когда собралось много людей, переехал в другое место – в соседний двор. Оттуда был хороший вид, видел, как подъехали автозаки, как разгоняли, задерживали и окружали людей.

Фото: ВО / Белсат

«Нет, у меня проблем не было. Я стоял в стороне, во дворе, просто сидел в машине. Реально ОМОН пробегал мимо, когда разгоняли всех, но конкретно к моей машине подозрений у них не возникло», – вспоминает таксист.

Рассказывает, что ждал до последнего, так как видел, что после разгона и задержаний омоновцы оцепили все дома.

«Был до последнего, так как надеялся, что они все-таки выйдут на связь. Где-то после восьми сначала связался со мной отец Кати, спросил, как дела и есть ли какие новости. А потом уже позвонили из редакции и сказали, что Дашу с Катей все же задержали. Это было в девятом часу вечера…» – в голосе собеседника слышится уныние.

«Я знал, на что шел»

Тот день и вечер изменили и жизнь Максима. Он уже десять месяцев как таксует не в родном Минске, а в Варшаве. Объясняет, что знающие люди после суда над Катей и Дашей настоятельно посоветовали ему покинуть Беларусь. В деле журналисток «Белсата» Максим проходил в качестве свидетеля.

Фото: ВО / Белсат

«Разумеется, были допросы у следователя. Помимо прочего, спрашивал, была ли при девушек какая-то аппаратура. Спрашивал, в каких отношениях я с ними был. Такой же вопрос мне и на суде задали. Я ответил прокурору: “А в каких я сейчас отношениях с вами, госпожа?” И тогда весь зал расхохотался.

Если по правде, впечатления от суда были такие, что это просто цирк какой-то. Много было абсурдных моментов в плане вопросов и вообще всего. Вплоть до того, что Катиного мужа чуть не удалили из зала, потому что засмеялся вслух, когда следователь задавал такие вот вопросы», – делится воспоминаниями Максим.

Он говорит, что работает таксистом уже восемь лет. И признается, что с самой первой поездки с журналистками «Белсата» осознавал риск.

«Знаете, риск тогда всегда присутствовал. То есть я знал, на что шел, и понимал, какие могут быть последствия. А после суда – я не буду говорить, кто и каким образом – мне просто сказали: лучше тебе уехать», – добавляет таксист.

Продолжает ждать своих пассажирок

Рассказывает, что, когда получил повестку в Следственный комитет, уничтожил все возможные контакты с мобильника, а также видео, которые снимал на телефон, ожидая Катю и Дашу.

«Теперь остается следить за новостями и продолжать таксовать», – говорит Максим.

Признается, что очень переживает за девушек, которые сейчас в колонии. И продолжает ждать своих пассажирок. С надеждой, что прорвутся. И выйдут-таки на связь.

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