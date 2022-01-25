Ученые выяснили значение звуков, которые издают гиппопотамы 25.01.2022, 17:05

Людям важно изучить язык этих животных, чтобы научиться избегать конфликтов с ними.

О том, что бегемоты - существа достаточно шумные, было известно всегда: их рев раздается на больших расстояниях над реками и озерами, где они обитают. Но до недавнего времени люди не понимали, что именно значат сигналы, которые подают друг другу эти большие животные, сообщает BBC.

Теперь ученые, изучающие поведение бегемотов в одном из природных заповедников Африки, выяснили, что гиппопотамы способны по издаваемым звукам отличать друзей от врагов, и даже распознавать определенные особи.

"В их кличе есть информация о личности той или иной особи, так что они обладают уникальными голосами, и могут по ним узнавать друг друга, - говорит руководитель научной группы профессор Николя Матевон из Университета Сент-Этьена во Франции. - Эта способность помогает поддерживать социальные связи между особями".

Матевон, который ранее изучал голоса различных животных, в том числе леопардов и гиен, говорит, что гиппопотамы отличаются очень широким вокальным спектром - они способны хрюкать, реветь, пищать и рычать. Но о том, как именно они общаются между собой, известно очень немного.

Чтобы изучить "язык бегемотов", французские ученые записывали звуки, которые издавали животные, обитающие в природном заповеднике Мапуту в Мозамбике.

Им уже было известно, что самым распространенным и громким сигналом бегемотов является их рычание - его можно услышать на расстоянии до одного километра. В ходе эксперимента они при помощи акустических систем воспроизводили записанный ранее рык, чтобы понять, как на него отреагируют другие гиппопотамы.

Очень опасные животные

Оказалось, что по звуку голоса животные могут распознавать своих друзей, соседей и незнакомцев. Ученые даже предполагают, что бегемоты способны не только выявлять незнакомых им животных, но и узнавать по звуку голоса определенных особей - хотя полной уверенности в этом пока нет.

И хотя на первый взгляд бегемоты были полностью заняты собой и без особой цели прохлаждались в воде, при первых же звуках других гиппопотамов они проявляли явный интерес. На голос незнакомых им животных они реагировали более агрессивно: быстро издавали громкие и более частые звуки и метили территорию при помощи рассеивания экскрементов.

По словам профессора Матевона, людям важно изучить язык бегемотов, чтобы научиться избегать конфликтов с ними.

Это также необходимо для сохранения этих животных, поскольку ученые иногда переселяют гиппопотамов из одного места в другое, чтобы поддержать здоровье той или иной популяции. В таких случаях, возможно, удастся заранее приучить принимающих бегемотов к голосу чужаков, проигрывая им записи гиппопотамов, которые должны к ним вскоре присоединиться.

Бегемоты пока не считаются исчезающим видом, однако их популяция быстро сокращается. Кроме того, из-за гиппопотамов гибнут сотни людей.

По данным журнала National Geographic, ежегодно бегемоты убивают в Африке около 500 человек, что делает их самым опасным для нас млекопитающим, не считая самого человека (хотя мяса бегемоты, как правило, не едят).

Для сравнения - жертвами львов обычно становится почти вдвое меньше людей.

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