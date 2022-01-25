Андрей Караулов: Cмена власти в РФ может произойти через год-полтора 4 25.01.2022, 20:11

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Андрей Караулов

фото с сайта: moment-istini.com

Люди могут восстать.

Период пребывания президента РФ Владимира Путина у власти заканчивается, люди не воспринимают происходящее в стране. Такое мнение российский журналист и телеведущий Андрей Караулов высказал в интервью основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

По мнению Караулова, смена власти в РФ может произойти через год-полтора. Преемником Путина журналист, как и другие российские эксперты, называет нынешнего премьер-министра РФ Михаила Мишустина. При этом сам Путин не видит в Мишустине преемника, говорит Караулов.

"Он твердо не видит до сих пор в Мишустине преемника. Но Мишустин, если его не убьют за год-полтора, будет президентом России. Если у них все получится с людьми. Потому что люди могут восстать. Казахстан показал, как оно бывает. И никакие штыки... Если у нас сейчас начнется, казахские или армянские войска будут, видимо, тоже к нам входить по этой же модели. И ничего не получится", – сказал Караулов.

Гордон уточнил: "То есть вы Путину даете год-полтора?"

"Не я – история. История и Господь. Все. А у него не получилось, – ответил Караулов. – Владимир Владимирович прозевал момент своего конца в глазах разумных людей".

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