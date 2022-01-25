В брестской больнице пациент угрожал ножом фельдшеру 1 25.01.2022, 20:21

иллюстрационное фото

Ему не понравилось предложение зашить рану на ноге.

В Брестской городской больнице пациент угрожал ножом фельдшеру. Как сообщает пресс-служба МВД, происшествие случилось 23 января. 27-летний мужчина сам обратился за помощью, но ему не понравилось предложение зашить рану на ноге. По его словам, он поранился, когда ногой разбил стеклянную дверь.

В какой-то момент мужчина достал нож и стал угрожать. Женщина-фельдшер отбежала от него. Злоумышленника задержала милиция, он был пьян (1.4 промилле). Уголовное дело возбудили за особо злостное хулиганство.

Нападения или угрозы нападений на медиков в Беларуси нередки. Недавно пациент токсикологического отделения в Гомеле напал с ножом на дежурного врача.

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