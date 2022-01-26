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Путин сам разрушит свою мечту

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  • Александр Хара, «Главред»
  • 26.01.2022, 9:37
  • 5,312
Путин сам разрушит свою мечту
Александр Хара

Главе Кремля есть над чем задуматься.

Широкомасштабное наступление России на Украину вряд ли произойдет, поскольку победу в большой войне он не сможет одержать.

Хотя широкомасштабное вторжение России пока и выглядит маловероятным, Украина, где уже восьмой год идет война с РФ, должна всегда быть готова к любым неприятным сюрпризам от врага.

Недавно президент США Джозеф Байден заявил, что он не уверен, что Путин решится на широкомасштабное вторжение в Украину, но, вне всякого сомнения, он бросит вызов Украине, НАТО и Соединенным Штатам. Джо Байден прав. Захватить Киев, а, тем более, всю территорию Украины или левобережье Россия не сможет теми средствами и силами, которые сейчас накоплены вдоль украинской границы и на оккупированных территориях. Конечно, Путин может вторгнуться, может нанести существенный удар и повлечь большие разрушения в Украине, но оккупировать крупные украинские города или регионы он не в состоянии.

Другой вопрос, что Россия в состоянии (и точно прибегнет к этому) создать эскалацию ситуации на фронте и расширить зону конфликта.

Россияне контролируют все Азовское море и с 2018 года осуществляют экономическое подавление украинского Приазовья. В любой момент они могут перекрыть сообщение наших азовских портов, в частности, Мариуполя и Бердянска, с внешним миром, что, безусловно, усложнит для нас экономическую и социальную ситуацию.

Москва перебрасывает с севера большие десантные корабли, скорее всего, в Черное море. Безусловно, это создаст угрозу для юга Украины, прежде всего, для наших портов. Самой желанной целью России является Одесса, поскольку этот город-порт – наша связь с миром, наша торговля, а также путь поставки в Украину помощи от Запада (что-то привозят самолетами, что-то кораблями).

Кроме того, Россия вполне может осуществить какую-то операцию, чтобы подавить волю к сопротивлению Киева. Но россиянам точно не удастся легко, как немцам в свое время, захватить Киев – это нереально, учитывая и инфраструктуру, и готовность украинцев сопротивляться агрессору. Ведь не секрет, что рядовые украинцы, не военнослужащие, активно тренируются и обучаются на случай, если враг все-таки решит напасть на другие территории Украины. То есть украинцы готовы взять в руки оружие и защищать свою землю.

Так что, безусловно, Украине нужно готовиться к российскому вторжению, причем к худшему сценарию. Нельзя оставаться в стороне и местным органам власти. Ведь, если даже Россия не будет пытаться оккупировать новые территории, вполне возможны теракты и кибератаки на критическую инфраструктуру. Можно себе представить, что будет, если в нынешние зимние холодные дни в городах начнутся проблемы с отоплением или электричеством (в сельской местности люди уже обучены преодолевать эти проблемы)…

Кроме того, поставки продовольственных товаров и лекарств – вся эта логистика завязана на электроэнергии, интернете, топливе. Без всего этого начнутся перебои с продуктами и лекарствами. Поэтому бизнес должен позаботиться уже сейчас о том, какие запасы он должен сделать на случай чрезвычайной ситуации, чтобы общество могло более или менее нормально удовлетворять свои базовые потребности.

И хотя президент Зеленский и сказал, что "спичками и гречкой" не стоит запасаться, но это не совсем так. Да, не нужно обносить прилавки и паниковать, но у каждого украинца дома должен быть запас воды и еды на несколько дней. Это на случай, если произойдет атака на критическую инфраструктуру, и начнутся какие-то перебои со снабжением. Правда, у наших людей, воспитанных советским "изобилием", привычка запасаться базовыми вещами является частью ДНК.

Кроме того, украинцам стоит держать под рукой документы и ценности, чтобы можно было без проблем в первые дни, если случится что-то чрезвычайное, собраться. Это стоит делать даже не потому, что сейчас надвигается какое-то нашествие, а потому что на восьмом году войны каждый гражданин уже должен был бы подумать об этом и иметь "тревожный чемоданчик". Другими словами, мы должны помнить, какой у нас сосед, и жить, как Израиль, где в постоянной боевой готовности находятся не только военные, но и гражданские структуры. Пока идет война, пока не освобождены территории, в Украине может произойти что угодно.

Чтобы отвлечь россиян от проблем в экономике, социальной сфере и отсутствия любых прав и свобод, Путин вполне может решиться на операцию против Украины и "победобесие" – восхваление способностью защитить "русскоязычных украинцев".

К тому же, для Путина сложилась такая ситуация, когда он не может отступить, а потому будет вынужден пытаться предпринять решительные действия. Причем не только по отношению к Украине, но и к Балтийским государствам. Потому что во время последних переговоров ему не удалось навязать мысль о необходимости переконструирования архитектуры европейской безопасности. Все западные страны в один голос сказали России, что нужно выполнять те международные обязательства, которые уже есть, и что НАТО будет оставаться краеугольным камнем европейской безопасности.

Именно для того, чтобы заставить Запад пойти на уступки, Путину нужно создать кризис и показать, что, с одной стороны, на помощь Украине никто не придет, а с другой – не работает 5 ст. Устава НАТО (нападение на одно государство означает ответ всех членов Альянса). Ведь какая-то из стран "старой Европы" может заблокировать запуск решения о коллективной защите. К тому же, Путин будет использовать действия в "серой зоне", чтобы в целом ситуация выглядела как не требующая применения 5 статьи.

Следовательно, и против Украины, и против членов НАТО провокации будут, можно не сомневаться. Впрочем, вряд ли это будет широкомасштабное наступление, потому что Россия может начать большую войну, может нанести вред, но победить в такой войне – нет. А последствия этого поражения будут губительными для самой Российской Федерации.

Россия не является настолько мощной, чтобы оправиться от вероятной неудачи своей военной авантюры в Украине, что непременно повлечет за собой деструктивные процессы в самой РФ.

И речь идет не только о том, что будут потери в живой силе, технике или имиджевый ущерб – будет запущен процесс разрушения самой РФ. Из истории Российской империи известно, что все внешние войны вызывали внутренние пертурбации, революции и тому подобное, которые разрушали государство.

Путину есть над чем задуматься. Он может пойти по тому же пути и уничтожить то, что он создавал 20 лет.

Александр Хара, «Главред»

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