В Беларуси за салют в новогоднюю ночь арестовали семейную пару 5 26.01.2022, 10:44

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Фото: interfax.by

Новый год они встретили на Окрестина.

Супруги Елена и Николай Гаевские встретили Новый год на Окрестина после того, как 31 декабря ровно в 23.34 запустили фейерверк, сообщает правозащитный центр «Весна».

Елена и Николай 31 декабря вышли во двор и ровно в 23.34 запустили салют. Через минуту их задержали за «несанкционированное пикетирование» и доставили в ИВС.

Суд рассмотрел их административное дело 3 января. В протоколе было указано, что супруги «пикетировали путем запуска пиротехнического изделия (фейерверка) в соответствии с ранее размещенным в деструктивных каналах призывом». Елена и Николай вины не признали.

Николай объяснил судье, что салют на 100 залпов он запустил «исключительно по собственным убеждениям», так как в 2020 году отбывал сутки по «народной» статье 23.34 КоАП, по которой в старой версии Кодекса привлекали к ответственности за участие в несанкционированной акции. При этом Николай подчеркнул, что ни он, ни жена не выкрикивали никаких лозунгов и пикетирования не проводили.

Свидетель-милиционер в суде рассказал, что лично наблюдал за запуском салюта. Он утверждал, что фейерверк был в бело-красно-белых цветах, а после запуска Николай и Елена выкрикивали «провокационные лозунги». Кроме того свидетельством вины стала «подписка на деструктивные каналы».

Суд пришел к мнению, что запуск салюта в 23.34, цвет залпов, а также лозунги в общественном месте свидетельствуют именно о политическом характере действий Николая и Елены. В итоге им назначили арест: ему — 15 суток, ей — 13.

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