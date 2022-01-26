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Сергей Тихоновский уехал в Казахстан

  • 26.01.2022, 21:52
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Сергей Тихоновский уехал в Казахстан
Сергей Тихоновский

Отток с чемпионата Беларуси по футболу продолжается.

Ни один день не проходит без новостей о том, что игроки покидают футбольный чемпионат Беларуси. Так, 31-летний футболист брестского «Динамо» Сергей Тихоновский планирует продолжить карьеру в Казахстане. Сейчас он находится в клубе «Кызыл-Жар» из Павлодара, пишет «Белсат».

Еще один игрок «Динамо» украинец Сергей Шаповал решил вернуться на родину и подписал контракт с клубом третьего дивизиона «Победа».

Растет белорусская футбольная диаспора и в Польше: сегодня контракт с третьей командой второго польского дивизиона «Корона» Кельце подписал белорусский нападающий Евгений Шикавка. До этого игроком «Термолики» стал вратарь сборной Беларуси и брестского «Руха» Павел Павлюченко. Отметим, что только из двух брестских клубов – «Рух» и «Динамо» – за границу уже уехало 16 человек.

Вообще же, чемпионат Беларуси покинули на сегодня более 60 игроков. При этом министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук заявил:

«Самосознание у игроков чемпионата Беларуси сильно завышено, многие оценивают свое мастерство выше средств, которые им предлагают».

И добавил, что в Беларуси футболистов никто не держит.

Игроки подписывают контракты на несколько лет. В Беларуси трудовые договоры прописываются в рублях, и футболисты четко понимают, что можно серьезно потерять в деньгах. Поэтому все стремятся уехать, осознавая, что никакого развития в чемпионате Беларуси не будет. Отсюда не уедешь в серьезный чемпионат, ведь за белорусским футболом никто не следит – он уже стал неинтересен даже футбольным болельщикам.

«Если в начале зимы футболисты уезжали в клубы сильнейших дивизионов: Сигневич – в Грецию, Климович – в Венгрию и т.д., – то сейчас бегут в клубы низших лиг», – констатирует эксперт, белорусский спортивный журналист.

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