Виктор Шендерович: Путин живет в ментальной изоляции 8 27.01.2022, 13:14

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Виктор Шендерович

Фото: Delfi

Он не хочет видеть в зеркале уголовника — он хочет видеть мессию.

Если вычесть из Путина военный и газовый шантаж, Путина не будет во внешнеполитической природе. Поэтому он продолжит повышать ставки и играть на нервах. Ничего личного, strictly business, пишет в Telegram российский публицист Виктор Шендерович.

Бизнес, увы, вполне успешный: два десятилетия внутреннего всевластия и несколько безнаказанно совершенных аннексий, интервенций и политических убийств не на шутку укрепили самоощущение хозяина Кремля. Ему кажется, что он схватил бога за бороду, и надо признать: Запад помог ему почувствовать силу. Двусмысленная миссия Саркози после южноосетинской аннексии 2008 года, стыдливо забытый миром (во время уже крымской аннексии) Будапештский меморандум — все это и аукается западному миру сегодня.

Ни о какой единой политике в отношении России речи не идет: Штаты до последнего времени были заняты Китаем, а Европа собой; ее элиту Путин основательно коррумпировал (чего стоит бывший канцлер Германии в руководстве «Газпрома»)… Западные экономические санкции, ударяя по экономике России, никак не угрожали ее элите (русский список «Форбс» только увеличился за эти годы), а загонять Путина в угол персональными санкциями Запад, по всей видимости, побаивался…

Последние недели, кажется, свидетельствуют о том, что США навели бинокль на резкость и рассмотрели-таки Россию как системную угрозу. Поставки в Украину летального оружия — в ответ на ультиматум — вроде бы должны заставить Кремль охолонуть, но увы, для понимания путинской логики сегодня, как мне кажется, необходимы не столько политологи, сколько психиатры…

Хозяин нашей политической тундры, как трудный ребенок, много лет делал гадости, чтобы на него обратили внимание. Выброшенный вон из приличного общества после крымской авантюры и агрессии на Донбассе, он силком вернулся в повестку и много лет безнаказанно «рулил». Так рулит на перемене пубертатный детина-второгодник, чье физическое развитие опередило интеллектуальное. Детине невдомек, что лузер в этом коридоре — не очкарик, которого он мучает, а он сам: это выяснится на более длительной жизненной дистанции. А до тех пор он в полном порядке, и ему, конечно, страшно в кайф, когда все эти «училки» из мировой элиты суетятся вокруг, нервничают и о чем-то его просят…

Предупредить Путина о долгоиграющих последствиях такой политики по-прежнему некому: глава России давно живет в ментальной изоляции. По всей видимости, он не пользуется интернетом и питается информацией из специальных папок, которые кладут перед ним специальные люди, озабоченные, главным образом, именно тем, чтобы всевластный Путин не вышел из-под их влияния.

В это их желание, как знак инь в знак ян, входит давний страх самого Путина оказаться лицом к лицу с реальностью — той реальностью, где он не мессия-царь, посланный богом для спасения России и посрамления Запада, а потенциальный фигурант нескольких уголовных дел по особо тяжелым статьям.

Он не хочет видеть в зеркале уголовника — он хочет видеть мессию, и его можно понять. Он не может не знать об исторических аналогах (некоторые случились на его глазах), но как еврей из старого анекдота, почему-то полагает, что в час икс кругом будет суббота, а у него четверг. Что поражение, которым всегда заканчивается для авантюристов их противостояние миру, минует его персонально…

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