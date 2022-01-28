Мнение: Можно упиваться теряющим контроль Лукашенко 28.01.2022, 11:20

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Силовая вертикаль минимально подчиняется узурпатору.

Сейчас много говорят об учениях, как об оккупации Беларуси российскими войсками. Войск действительно слишком много, пишет автор телеграм-канала CYNIC.

Что мы имеем сейчас?

1) Лукашенко, который предал Путина с Конституцией и не пошел по сочинским соглашениям.

2) Силовая система, которая держится "на честном слове" и может оборваться в любой момент, как всеми известный мост. Внешних трещин вроде не видно, но внутри - разброд и шатание.

3) Финансовая система, которая находится в стадии жесточайшего кризиса, и Путин, который отказывается давать деньги брату по окопу с репликой "Ах у тебя рост колоссальный - тогда сам разбирайся"

4) Украинская психологическая война, где необходимо поддерживать статус постоянной военной истерии, чтобы не потерять лицо.

Вернемся в уже забытый Казахстан. Несколько часов назад в сеть выложили информацию о том, что "пожизненная должность" также легко убирается, как и устанавливается. Назарбаеву мы машем ручкой без особой любви - очередного тирана отправили на дно, заставив записать "видео с покаянием" [остались бы войска Лукашенко - было бы снято на фоне двери].

А про Казахстан говорить стоит. Точнее про миссию ОДКБ. Если российские войска получили доступ к активам и "переводу" денег из рук в руки [о том, сколько прилипло, можно только догадываться], то белорусских военных намеренно отправили охранять сортиры, оставив вообще в стороне от всех коррупционных схем по переделу собственности.

Причем, как мы помним, белорусские войска первыми были отправлены на выход. В этом сыграл свою роль Владимир Владимирович, отзеркалив постоянные издевательства своего "брата". Когда стало понятно, что Токаев переворачивает игру, Россия кулуарно [но очень демонстративно] "соавтора" гениальной операции вышвырнула за дверь. А добирались войска из Казахстана "на попутках" - свой транспорт Лукашенко так и не нашел. Потом эти войска несколько часов мерзли, пока Александр Григорьевич толкал свои громкие речи в другом месте. "Осадочек" от операции остался очень плохой.

Как мы помним, именно Лукашенко совершил первый разговор с Токаевым с новыми полномочиями, порекомендовав тому обратиться за помощью в ОДКБ.

Это решение сразу казалось довольно провальным для самого Казахстана, но в результате…

"Шатания" в силовом блоке необходимо "купировать". Эту психологическую функцию реализуют "войска", прибывшие на учения, приставляя револьверы как к голове Лукашенко, так и к голове силовой вертикали.

Сейчас РФ нужно подтверждение, что силовая вертикаль минимально подчиняется Дворцу. Именно с этой консолидирующей целью учения превратились в "военный парад".

Но главный револьвер был приставлен к голове нашего "главного националиста", который неожиданно заговорил на мове и начал ее нести в каждый дом. Запах жареного уже исходит от хвоста - Лукашенко принуждают "подчиниться правилам игры", иначе "дырявая силовая вертикаль", нашпигованная симпатиками Кремля, по первому же "сигналу изнутри" или "снаружи" схлопнет "карточный домик". Минимальная консолидация нужна потому, что есть осознание, что новую уличную волну система не выдержит, и весь режим будет снесен в непредсказуемую [точнее предсказуемую, но не совсем правильную для Кремля] сторону.

Таким образом реализуется психологическая атака на первых лиц режима. Войска [практически все] действительно порядочно выйдут с территории Беларуси, иначе это вызовет международный скандал.

Тут основная суть в том, что Путину "не по понятиям" валить диктаторский режим, хоть и предательский. Хотя все может стать последней каплей в этой бездонной чаще терпения Кремля. И теперь "рваться к Западу" действительно нужно, но придется восстанавливать СМИ и освобождать политических заключенных, а это отскок назад - "со штыков слезть нельзя". Это как вырвать нож из раны - будет только хуже. У Луки практически нет возможности выскочить сухим из политической мясорубки.

Признаков оккупации не видно на горизонте учений - не так в лоб и не так грубо действует восточная сторона после того, как украдками подбиралась столько времени.

Следует смотреть чуть дальше. Учения являются источником психологической и эмоциональной угрозы. Ну и экстренным спусковым крючком, если все пойдет совсем не по плану.

Ходят слухи, что Мясникович намекает Лукашенко уходить на пенсию. Тучи действительно сгущаются - между "братьями" бежит искра. Возмездие пока на полке, но надолго ли? Ведь можно упиваться теряющим контроль Лукашенко...

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