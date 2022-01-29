Борисовские чиновники в поисках денег начали «перепись» собак и котов 15 29.01.2022, 12:45

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У «синепалого» настолько плохи дела с финансами?

Борисовский райисполком предписал председателям жилищных кооперативов до 1 февраля провести мониторинг жилых помещений, чтобы узнать, сколько в них проживает собак и кошек, сообщает ex-press.by.

До 4 февраля нужно предоставить в отдел ЖКХ местного райисполкома информацию о количестве животных и выявленных нарушениях. Объявление начинается со слов «ВЕСЬМА СРОЧНО!».

«Куда пойдет налог на содержание котов?» — спрашивает борисовчанка. На вопрос отвечает юрист Анатолий Маркович:

— Налог за владение собаками введен в Налоговом кодексе в Беларуси в 2010 году. Плательщиками налога признаются граждане, в собственности которых имеются «четвероногие друзья» в возрасте трех месяцев и старше. Налог платится за каждого питомца в отдельности по ставке от 0,3 базовых (обычные породы) до 1.5 базовых величины (за породы собак, включенные в перечень потенциально опасных пород собак) раз в квартал.

Животных, включая кошек, в квартире может быть не более двух. Если в квартире проживает несколько собственников (нанимателей), то каждый из них имеет право содержать одно домашнее животное.

Освобождены от уплаты налога за владение собаками инвалиды, для которых содержание собаки-поводыря является жизненной необходимостью; пенсионеры по возрасту и инвалиды первой и второй группы (за одну собаку) при отсутствии совместно проживающих с ними трудоспособных членов семьи; граждане, проживающих в индивидуальных жилых домах, при условии содержания ими не более одной собаки.

Налог за владение собаками относится к местным и устанавливается решением региональных властей. В соответствии с нормами Налогового кодекса Минский городской Совет депутатов, местные Советы депутатов базового территориального уровня имеют право уменьшать (не более чем в два раза) ставки налога за владение собаками.

Уплата налога производится плательщиками путем внесения денег организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, одновременно с внесением платы за пользование жилым помещением (платы за жилищно-коммунальные услуги).

По своей сути налог за владение собаками является целевым, то есть взимается государством на определенные нужды, с целью реализации определенных мероприятий. Так, например, средства вырученные от сбора транспортного налога с владельцев автомобилей идут на развитие транспортной инфраструктуры, содержание и обслуживание дорог.

Таким же образом должны, в идеале, расходоваться и средства, собранные с владельцев домашних животных. Во многих европейских странах налоги за владение собаками идут на оборудование мест по выгулу, изготовление и обслуживание специальных урн для сбора экскрементов, биоразлагаемых пакетиков и другие связанные нужды. В Беларуси собранные с владельцев собак средства идут в местные бюджеты.

Расходуются ли они по целевому назначению, сказать трудно, но, скорее всего, этого не происходит.

На примере Борисова можно убедиться в том, что мест для выгула собак недостаточно, а те, которые имеются в наличии, никак и никем не обслуживаются. Про наличие специальных урн и пакетиков говорить даже не приходится.

Налог за владение кошками не взимается. Но регистрировать их, как и собак, надо по достижении трехмесячного возраста в обслуживающей жилищный фонд организации. Нарушение этого правила может повлечь административную ответственность в виде штрафа от 1 до 15 базовых величин.

Вряд ли крайняя озабоченность районной прокуратуры и местного исполкома вызвана состоянием эпидемиологической обстановки (бездомных собак и кошек не счесть и никто не проявляет особого желания решить эту проблему цивилизованно), беспокойством об окружающей среде или здоровьем владельцев кошек и собак.

На фоне нарастающих экономических и финансовых проблем, а также придумывания и введения все новых налогов и сборов, вывод напрашивается один — государство ищет дополнительные деньги всеми имеющимися способами. И не важно, будут ли эти деньги расходоваться впоследствии на нужды граждан и их питомцев.

Важно решить за их счет проблемы, возникшие в результате реализации неуклюжей политики и государственного управления.

Впрочем, это тема для отдельного разговора. А владельцем кошек — приготовиться. Вполне вероятно, что после того, как их количество будет установлено, последуют и соответствующие санкции (за нерегистрацию), и соответствующий налог.

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