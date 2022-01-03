Белорусский хоккеист Егор Шарангович обновил личный рекорд в НХЛ 3.01.2022, 8:38

ЕГОР ШАРАНГОВИЧ

фото: twitter.com/NJDevils

Нападающий «Нью-Джерси» забил в трех играх подряд.

В матче НХЛ «Нью-Джерси» на гостевой площадке в овертайме обыграл «Вашингтон» со счетом 4:3, пишет «Трибуна»

Белорусский форвард Егор Шарангович вышел на лед во втором звене. Его партнерами были Джек Хьюз и Йеспер Братт.

Счет в матче открыл белорусский форвард на 8-й минуте. Он добил шайбу после отраженного броска Хьюза.

Sharangoalvich is back. pic.twitter.com/ZEwwODKbms — New Jersey Devils (@NJDevils) January 2, 2022

В итоге белорусский форвард провел на льду 17:03. За это время он оформил гол, нанес 4 броска, выиграл 2 из 4 вбрасываний, совершил 1 перехват и заработал «+1».

На счету 23-летнего нападающего 14 (7+7) очков в 30 играх НХЛ.

Егор забил в трех играх подряд, тем самым повторив собственный рекорд прошлого сезона.

Также белорус установил личный рекорд в НХЛ по продолжительности результативной серии – набирает очки в четырех матчах подряд. На этом отрезке в его активе 5 (3+2) баллов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».