Диетологи назвали лучший продукт против ожирения 2 3.01.2022, 10:30

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Его можно употреблять во время каждого приема пищи.

Существует продукт, который является не только одним из самых полезных для здоровья, но и для фигуры. Как передает replyua.net, об этом рассказали диетологи. Они советуют ежедневно употреблять горький красный перец.

Как заявили специалисты, именно этот овощ является рекордсменом по содержанию капсаицина. Это вещество придает перцу горьковатый вкус, и капсаицин стимулирует нервную систему и обеспечивает выброс катехоламинов из мозгового вещества надпочечников и разгоняя метаболизм. Как подчеркнули диетологи, красный перец можно употреблять во время каждого приема пищи. Дело в том, что он помогает стимулировать активное сжигание всех потребленных калорий, а также уменьшает количество потребляемой энергии за счет того, что рекордно снижает аппетит.

Ежедневное употребление этого продукта помогает уменьшить жировую массу и снизить риск развития ожирения. Нужно отметить, что ранее диетологи назвали несколько самых простых способов ускорить обменные процессы и похудеть. Они советовали включить в рацион грейпфруты, цукини, огурцы, яблоки, брокколи, зеленый горошек и груши. Также стимулировать обмен веществ можно за счет употребления маленькой ложки горчицы и больших объемов воды.

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