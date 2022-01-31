Работник МАЗа случайно сдал схемы обхода санкций 2 31.01.2022, 13:46

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На этом проблемы столичного предприятия не заканчивают.

Недавно av.by выпустил ролик о жизни «Минского автомобильного завода». Так получилось, что, отвечая на вопросы журналиста, представитель завода рассказал о том, что предприятие обходит санкции. Важные узлы по-прежнему закупаются у вредного Запада. По информации «Ника и Майк», закупки производятся через фирмы-прокладки, за счет чего сильно упала рентабельность. Ролик прикладываем.

Но проблемы есть и с белорусскими комплектующими. В том числе с шинами «Белшины», которая из-за санкций не может закупить сырье и имеет проблемы с производством.

Однако на этом беды МАЗа не заканчиваются. По данным Жози, возникли проблемы с уплатой утилизационного сбора для поставок в Россию. Мы уже рассказывали о том, как эта схема работала и кто на ней наживался. Сейчас Россия не торопиться возвращать деньги в Беларусь, усугубляя и без того печальное финансовое состояние завода.

С утильсбором вообще весело. Когда китайцы предложили МАЗу собирать микроавтобусы JAC, то сначала хитрые белорусы решили было выпускать их под win номерами МАЗа, чтобы получить льготу по утильсбору. Однако россияне быстро поняли схему и отказали в жесткой форме, пригрозив вообще закрыть рынок России для МАЗа. Поэтому JAC собираются в Бресте только для внутреннего рынка.

JAC – это вообще классика бизнеса по-белорусски. Катеринич, который был на тот момент директором МАЗа, прикинул, как выгодно собирать китайские микроавтобусы. Расчет был примерно следующий: 14 тысяч стоит машинокомлпект, к этому добавляем доставку (1 тысяча) и прочие расходы, включая прибыль «Брестмаша». Итого – 16 тысяч долларов. А «Газель» на тот момент стоила 18 тысяч. Выгодно!

Службы завода писали докладные о том, что расчеты слишком приблизительные. Что продавать микроавтобус грузоподъемностью 4,5 тонны сложно (придется раскошеливаться на платные дороги). Но идея руководству казалось настолько гениальной, что контракт был заключен и оплачен в очень короткие сроки.

Про идею успели доложить везде, где только можно было. Минпром ждет, Совмин ждет. А по факту оказалось, что собранный JAC обошелся в 21 тысячу. Та-дам.

В итоге один микроавтобус подарили многодетной семье, а остальные распихали по заводам холдинга.

Так выпьем же за то, что никто не делает для победы демократии в Беларуси больше, чем крепкие хозяйственники!

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