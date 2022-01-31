Ученые нашли «коктейль» из металлов в атмосфере очень горячей экозпланеты 31.01.2022, 13:56

Изображение: Bibiana Prinoth, Lund University

Металлы в атмосфере небесного тела повышают его температуру.

Астрономы из Лундского университета изучили атмосферу экзопланеты WASP-189b, которая находится на расстоянии 320 световых лет от Земли. В ней обнаружили целый «коктейль» металлов, включая оксид титана, а также железо, хром, ванадий, натрий, никель, кальций, магний и марганец, сообщает Naked science.

Звезда WASP-189 в 2,3 раза больше Солнца и почти в 18 раз его ярче. Светило находится на расстоянии 320 световых лет от Земли в созвездии Весов и вращается настолько быстро, что ощутимо сплюснуто на полюсах. В 2017 году рядом со звездой нашли планету, радиус которой в 1,6 раза больше, чем у Юпитера. Небесное тело совершает оборот вокруг своего светила всего за 2,7 земных суток, а температура на нем достигает 3200 градусов Цельсия.

В ходе нового исследования ученые детально изучили атмосферу планеты и нашли в ней большое количество различных металлов. Ученые считают, что именно эти частицы могут нагревать верхние слои таких экзопланет.

Рассмотреть состав атмосферы WASP-189b ученые смогли с помощью спектрографа HARPS, установленного на 3,6-метровом телескопе европейской Обсерватории Ла-Силья в Чили. Обнаруженные металлы и их спектры указали на то, что атмосфера обладает сложной структурой: на разной высоте и на разных широтах существуют условия, способствующие конденсации разных металлов.

Самой интересной находкой стал оксид титана, который поглощает коротковолновое ультрафиолетовое излучение. По мнению исследователей, в атмосфере WASP-189b он образует слой, аналогичный озоновому на Земле.

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