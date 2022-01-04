Шесть целей рабочих на 2022 год 1 Артем Черников

4.01.2022, 8:20

фото: BELSAT

Надеюсь, все загадали самое главное новогоднее желание.

Однажды перед Новым годом меня спросили, о чем я мечтаю. Мне было тогда, наверное, лет 15. И я начал описывать такие вещи как успешную учебу, в будущем хорошую работу и прочее. Человек с явно большим жизненным опытом сказал мне, что это не мечты, а планы на завтрашний день. Мечтать нужно всегда о чем-то большом и невероятном, а в случае, когда ты сам можешь повлиять на свою жизнь, это становится целью.

Потому поскольку все мы знаем, чего мы хотим в Новом году и также понимаем, что все зависит от нашей стойкости и терпения, можно легко составить несколько важных целей в первые дни нового года, чтобы все 365 дней совершать действия, которые приведут нас к общей цели.

1. Проявить истинную силу рабочих

2020 и 2021 годы показали, что рабочее движение в Беларуси только начинает свой путь к тому, чтобы стать одной из самых доминирующих сил в освобождении Беларуси. Что-то получалось успешно, что-то шло не так легко, как все думали. Но есть один фактор - лукашисты боятся рабочих. И только стоит сотрудникам всех предприятий поверить в то, что их сила в единстве, ситуация в стране радикально изменится.

2. Создание сильных и мощных профсоюзов

Как показал европейский опыт, централизацией силы рабочих становится сильный демократический профсоюз. Который в первую очередь заботит именно положение рабочих на их местах. Оглядываясь на то, как провластные профсоюзы допускали массовые увольнения сотрудников, а так называемые демократические делали вид, что ничего не происходит, ясно одно - Беларуси нужен сильный независимый профсоюз, который станет основой для коллективных и политических переговоров. Последний пример успешных переговоров стала Испания, где за две недели профсоюз с помощью забастовки добился переговоров и заставил власти дать заднюю и пойти навстречу испанским металлургам.

3. Повышение зарплат белорусов для поддержания покупательной способности

Прошлогодняя инфляция и скачки доллара самым негативным образом повлияли на зарплаты белорусов. Плата за труд значительно снизилась, в то время как цены на некоторые продукты и товары выросли на 77%. Белорусы начали терять покупательную способность.

Покупательная способность показывает, сколько среднестатистический потребитель может купить на определенную сумму денег товаров и услуг при существующем уровне цен. И думаю, практически каждый житель страны начал замечать, что либо от чего-то отказывается, либо переходит на более дешевые варианты продукта. Повышение уровня потребления также положительным образом должно сказаться на экономике Беларуси.

4. Повышение уровня здравоохранения страны

Прошлые два года показали, насколько уязвима система здравоохранения страны. И если 2020 год стал просто неожиданностью и идиотизмом узурпатора в плане борьбы с пандемией, 2021 год был саботажем против населения страны. Сотни медиков потеряли работу или были вынуждены уехать из страны. Так как рабочие являются в первую очередь гражданами Беларуси, этот фактор не может пройти мимо нас. От нормального уровня жизни медиков, а также от достаточного финансирования зависит самая главная вещь в жизни - наше здоровье.

5. Обеспечение техники безопасности на производствах

Травмоопасность и смертность на производствах продолжает шокировать. В одном только августе практически по два раза в неделю происходили несчастные случаи на рабочих местах, которые несли за собой летальные исходы. Халатность недоруководства предприятий, а также наплевательское отношение к нормам техники безопасности унесли жизни многих рабочих. Только за период январь-август 2021 года на производствах погибли 86 человек и 453 человека были тяжело травмированы. И даже эта статистика, наверняка, сильно приукрашена. Бывает так, что получивший травму рабочий под давлением начальства отправлялся домой, где уже вызывал себе скорую либо самостоятельно направлялся в травмпункт, выдумывая истории, как и где он получил травму. Таких случаев сотни и тысячи по стране.

6. Уход Лукашенко

Предыдущие 5 пунктов объединяет одно - все неприятности в стране из-за одного человека. Именно из-за него многие потеряли своих близких людей, многие лишились работы или работают за копейки. Диктатор является главной проблемой белорусов и одной из заноз для всего мирового сообщества. С его уходом многие институты, которые лукашисты пытаются похоронить, снова начнут нормально работать. Честные выборы позволят гражданам Беларуси выбрать достойного руководителя, который поставит страну на путь развития. Также с его уходом на свободу выйдут те, кого нам так не хватало за праздничными столами - политзаключенные и реальные лидеры. Лучшие люди страны.

Мы все трудолюбивая нация, которую уважают во всем мире. Белорусы — это добрые и честные люди, которые стали узниками в своей же стране. Мы достойны жить лучше в мире и согласии друг с другом. Я верю, что это вполне реальные цели, которые мы в силах осуществить. Надеюсь, все загадали самое главное свое желание и поставили правильные цели себе на будущий год.

С Новым годом, белорусы! Стачке быть!

Артем Черников, специально для телеграм-канала «Баста!»

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