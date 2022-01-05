Спортсменка-ябатька Соболенко проиграла на старте турнира в Аделаиде 100-й ракетке мира 10 5.01.2022, 9:10

3,770

фото: speed media

Во время матча она допустила 49 ошибок, из которых 18 были двойными.

Вторая ракетка мира, провластная спортсменка Арина Соболенко уступила словенке Кайе Юван, которая занимает сотую строку рейтинга WTA, и не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Аделаиде (Австралия), сообщает zerkalo.io.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и закончилась со счетом 7:6(8:6), 6:1. Во время матча Соболенко допустила 49 невынужденных ошибок, из которых 18 были двойными.

За место в полуфинале Юван сыграет с победительницей пары Анастасия Гасанова (Россия) — Мисаки Дои (Япония).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».