Спортсменка-ябатька Соболенко проиграла на старте турнира в Аделаиде 100-й ракетке мира

Спортсменка-ябатька Соболенко проиграла на старте турнира в Аделаиде 100-й ракетке мира10
- 5.01.2022, 9:10
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Во время матча она допустила 49 ошибок, из которых 18 были двойными.
Вторая ракетка мира, провластная спортсменка Арина Соболенко уступила словенке Кайе Юван, которая занимает сотую строку рейтинга WTA, и не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Аделаиде (Австралия), сообщает zerkalo.io.
Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и закончилась со счетом 7:6(8:6), 6:1. Во время матча Соболенко допустила 49 невынужденных ошибок, из которых 18 были двойными.
За место в полуфинале Юван сыграет с победительницей пары Анастасия Гасанова (Россия) — Мисаки Дои (Япония).