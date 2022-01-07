Что-то неладное происходит на витебской трассе 6 7.01.2022, 12:29

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Днем там машина вылетела на встречную, вечером произошла авария.

Читатели сообщают «Онлайнеру» о серьезной аварии, которая произошла вчера вечером на трассе М3 (Минск — Витебск), после поворота на Раубичи. Говорят, что участвовало несколько автомобилей. А днем примерно на этом же участке автомобиль вылетал на встречную — тогда обошлось без последствий.

Начнем с дневного происшествия, видео опубликовал пользователь форума с ником Ramzesku.

— 6 января, примерно 16:56. На M3, недалеко от Силичей, машину выкинуло на встречку. Будьте аккуратнее на дорогах, — рассказал очевидец.

Автомобиль внезапно оказался на встречной полосе, переехав разделительную. К счастью, в этот момент никто не ехал в обратном направлении, инцидент обошелся без заметных последствий.

Еще один из читателей сообщил, что за рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу, была его супруга.

— Она на что-то наехала, как я понял, это была глыба льда. Скорость в тот момент была не более 80 км/ч, — рассказал он.

О том, что случилось вечером на витебской трассе, пока известно мало.

— На трассе Минск — Витебск произошла странная авария. Одна машина в кювете, еще три стояли на разделительной полосе, — написал один из наших читателей.

— Логойская трасса после поворота на Раубичи: массовое ДТП в обоих направлениях, — рассказал другой.

— Авария на витебской трассе: три авто в кювете, три на разделительной полосе и еще два на обочине. Страшная авария, — рассказала читательница.

По ее словам, в ДТП попало шесть авто.

Водители говорят, что на трассе было скользко.

— Ехал там в районе 17:00. Дорога — стекло. Заметил не сразу, просто в определенный момент понял, что машина движется сама по себе, практически не реагируя на движения рулевого колеса. Водители, кто успел среагировать, снижали скорость и двигались осторожно, с включенными «аварийками». Один из водителей попутных авто поздно понял, что к чему (дорога выглядела нормально), не смог остановиться и тормозил уже на разделительной, по траве, — говорит наш читатель.

К тому моменту, по его словам, уже случилось ДТП: сотрудники ГАИ оформляли автомобиль, который врезался в отбойник.

— Никаких машин дорожников, никаких следов обработки трассы не было. А через пару километров все закончилось, — добавил собеседник.

Похоже, это не единственное ДТП на этом участке дороги за вчерашний вечер.

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