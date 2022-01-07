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Компания Илона Маска SpaceX впервые в 2022 году вывела на орбиту партию интернет-спутников Starlink

  • 7.01.2022, 13:28
Компания Илона Маска SpaceX впервые в 2022 году вывела на орбиту партию интернет-спутников Starlink

Спутники отправили в космос на ракете Falcon 9.

Американская приватная космическая компания Илона Маска SpaceX впервые в 2022 году вывела на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink. Событие транслировала SpaceX в Тwitter, пишет zn.ua.

"Подтвержден вывод 49 спутников Starlink". - написали в компании.

Запуск состоялся из стартового комплекса Космического центра Кеннеди во Флориде.

Первую многократную степень Falcon 9 компания Маска должна была использовать по десять раз, затем их будут осматривать, изменять изношенные детали и использовать еще до 90 раз.

Компания Илона Маска – мировой лидер по количеству спутников на орбите Земли. Сейчас их более 1000, а через несколько лет их количество должно достигнуть 42 тысяч.

Ракета Falcon 9, которая используется для доставки спутников системы Starlink на орбиту, за один вылет может доставить максимум 60 аппаратов. Большее количество спутников сможет выводить космический корабль компании Маска – Starship.

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