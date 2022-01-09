Александра Саснович в упорнейшем поединке уступила Аманде Анисимовой в финале турнира в Мельбурне 2 9.01.2022, 10:39

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Встреча завершилась победой американки со счетом 7:5, 1:6, 6:4.

Белорусская теннисистка Александра Саснович (107 ВТА) и представительница США Аманда Анисимова (78) провели финальный матч турнира ВТА-250 в Мельбурне. Встреча завершилась победой американки со счетом 7:5, 1:6, 6:4, сообщает pressball.by.

Продолжительность матча — 2 часа 9 минут. На счету нашей соотечественницы шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 11.

Турнир ВТА-250 в Мельбурне проходил с 4 по 9 января. Призовой фонд — 239 тыс долларов.

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