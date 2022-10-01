Удивил гостя из Москвы: житель Гродно лихо нарушил ПДД в центре 1 1.10.2022, 8:38

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Видео было снято на улице 1 Мая.

В социальных сетях активно обсуждается видео, заснятое в Гродно на одной из центральных улиц. Водитель VW Caddy смог лихо нарушить сразу несколько важных пунктов Правил. Комментаторы шутят, что этот маневр удивил даже гостя из Москвы – местный водитель промчался и мимо него, пишет «Авто Гродно».

Итак, как мы видим, запись была снята на улице 1 Мая.

Автор видео ехал в сторону перекрестка с улицей Дзержинского, впереди него включился запрещающий сигнал светофора. Когда автор и попутные автомобили остановились, слева от них промчался белый VW Caddy. В этот момент для пешеходов уже включился зеленый сигнал светофора, по улице Дзержинского началось движение.

Водитель VW Caddy смог без аварии выехать на улицу Дзержинского и уехать в сторону площади Тызенгауза. Этому поспособствовали обстоятельства.

Во-первых, на улице Дзержинского был затор и автомобили слева не начинали движение. Легковой автомобиль справа водитель Caddy заметил и уступил дорогу.

Во-вторых, пешеход с велосипедом отвлекся на телефон и долго не замечал, что для него включился зеленый сигнал. А женщина с ребенком медленно подходила к переходу и тоже разминулась с легковушкой.

Всем в этой ситуации повезло, но маневр выглядел опасным.

Какие могут быть последствия?

Согласно КоАП РБ, водитель легкового автомобиля может быть привлечен к административной ответственности в размере от 1 до 5 б.в. (сейчас от 32 до 160 рублей) за невыполнение указаний светофора. А вот выезд на полосу встречного движения в тех местах, где это запрещено (в данном случае сплошной линией разметки) предусматривает штраф от 2 до 10 б.в. (сейчас от 64 до 320 рублей) и даже возможность лишения водительского удостоверения сроком до 1 года.

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