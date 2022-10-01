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«Авокадо поштучно? Нет, не слышали»

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  • 1.10.2022, 9:51
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«Авокадо поштучно? Нет, не слышали»

Журналисты сравнили продуктовый набор в польском «Ашане» и минском «Грошыке».

«Салiдарнасць» посмотрела, что можно купить в Польше на 50 белорусских рублей и сравнили с продуктовой корзиной в Беларуси.

Польша. Первое, второе и десерт

Закупаться идем в «Ашан» — недавно он снова стал самым дешевым магазином Польши. Как правило, именно здесь самый большой выбор продуктов и множество позиций на скидке.

Берем сразу две корзины. Посмотрим, сможем ли их наполнить. Первым делом взяли подсолнечное масло — цена за литр 11,79 злотых (6 бел. руб.).

Далее – отдел фруктов и овощей. В корзину кладем помидоры — на скидке сорт «сливка» за 3,45 злотых (1,7 бел. руб.) — в пакет отправилось чуть меньше килограмма. Тыква — 1,99 за кг (1 рубль) — завесила на 2,60 злотых (1,3 бел. руб.). Огурцы — 6,98 злотых (3,5 бел. руб.) за килограмм. Авокадо на скидке — 3,49 штука (1,8 бел. руб.).

Килограмм бананов — 5,69 злотых (3 бел. руб.), берем ветку из 4 штук. Самые дешевые яблоки, да еще и на скидке — 1,98 злотых кило (1 бел. руб.).

Теперь на очереди молочный отдел. В корзину отправляется десяток яиц за 7,78 злотых (4 бел. руб.), молоко — 3,88 злотых (2 бел. руб.) и сыр камамбер — 4,69 злотых (2,4 бел. руб.).

В мясном отделе берем полкило свиного фарша за 9.99 злотых (5 бел. руб.), 2 куриных филе 605 грамм за 15,72 злотых (8 бел.руб.) и почти 800 грамм куриной голени за 10,16 злотых (5 бел. руб.).

Для недельного набора продуктов остается хлеб и крупы. Берем тостовый за 2,74 злотых (1,4 бел. руб.). Из круп в корзинку отправились рис на скидке за 4,99 злотых (2,5 руб.) и макароны за 4,75 злотых (2,4). Ну и рядом отдел со сладостями: захотелось вафли за 2,88 злотых (1,5 бел. руб.).

Итого за весь продуктовый набор, который включает в себя мясо, овощи, фрукты, крупы, яйца, молоко, хлеб, масло и вафли вышло почти 100 злотых — это около 50 белорусских рублей.

Беларусь. Или дешево, или сердито

Для белорусов найти магазин, в котором одновременно невысокие цены и достаточно большой ассортимент — задача не самая простая. То один, то другой ритейлер заманивают акциями и «черными пятницами», однако после введения так называемых социальных скидок для большинства покупателей выгода — вопрос спорный.

В итоге останавливаемся на отечественном дискаунтере жестких цен «Грошык». Копируем список продуктов и напоминаем себе, что задача — «вписаться» в 50 рублей. Ну-ка, где тут корзинки побольше?

Сразу при входе — мясной отдел, но пробиться к нему из-за скопления покупателей не так просто. У холодильника понимаем, что выбор невелик: все мясо и субпродукты уже упакованы, придется подбирать что-то максимально близкое по весу.

В итоге в корзинку отправляется свиной фарш, увы, уже с солью и со всякими пищевыми добавками — 694 грамма за 6,93 белорусских рубля, контейнер с куриным филе — 640 граммов за 6,71 рубля и курьи ножки, то бишь голени — 700 граммов обходятся в 4,47 руб.

Яйца обнаруживаем только после того, как обходим весь магазин — оказывается, они здесь рядышком, только почти под ногами. 2,79 рублей за десяток — берем.

Дальше по курсу молочный отдел. Камамбер выбирать не приходится, он тут всего один — 5,99 рубля, а вот отыскать молоко объемом в 1 литр — нужно постараться. Берем брестское за 1,69 рубля — отечественный производитель хоть немного, но обходит польского.

Потенциальная выгода испаряется в овощном отделе: яблоки — 2,45 рубля за килограмм, и других просто нет, огурцы и помидоры, по одному виду — 4,39 и 3,99 рубля соответственно.

Бананы — по 4,49 рубля, ветка из 4 штук завешивает на магическое число 0,666 граммов — 2,99 рубля.

Тыквы нет никакой. И родственников ее — кабачков или патиссонов — тоже нет. Заменить? Разве что белокочанной капустой по самой что ни есть «социальной» цене 0,55 копеек (1,1 злотый), маленький кочан тянет на 51 копейку (1,02 злотых). Можно, конечно, схитрить и взять тыкву в «Евроопте» по соседству. Но, во-первых, это нечестно, а во-вторых, недорогие белорусские тыквы — как на подбор огромные, и разрезать их не будут, а привозные российские — лишние 2,49-2,69 рубля к чеку.

Авокадо поштучно? Нет, не слышали. А килограмм здесь по 11,99 рубля, один небольшой плод обойдется в 2,49 рубля.

Прихватывая на ходу тостовый хлеб — 1,49 рубля за 250 граммов, — делаем последний рывок в отдел с бакалеей. Подсолнечное масло по акционной цене — 4,59 рубля за литр (9 злотых), макароны — 1,69 за пачку, рис — 2,29 по акции. Остаются вафли — дешевле дешевого белорусский «Спартак», «Черноморские» за 85 копеек.

Терзают смутные сомнения, что лимит в 50 рублей давно исчерпан. Калькулятор показывает, что так и есть: сопоставимый по весу набор продуктов обойдется в 58,5 белорусских рублей (118 злотых).

Меньших упаковок мяса найти не удается, поэтому сэкономить получится только на том, что можно отсыпать и взвесить самому — увы, прежде всего на овощах и фруктах. Долой авокадо, вернем в ящики половину яблок, огурцов и помидоров, да и вафельки, пожалуй, оставим сладкоежкам — теперь выходит 50,1 рубля (чуть больше 100 злотых), но рацион сложно назвать сбалансированным.

Из спортивного интереса пробуем собрать такой же набор продуктов на неделю в магазинах других торговых сетей — все равно выходит на 10-13 рублей дороже.

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