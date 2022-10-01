закрыть
1 октября 2022, суббота, 11:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польша начала получать газ из Норвегии по новому трубопроводу Baltic Pipe

  • 1.10.2022, 11:11
  • 1,050
Польша начала получать газ из Норвегии по новому трубопроводу Baltic Pipe

Первые поставки произошли сегодня утром.

Газ начал поступать в Польшу по новому трубопроводу Baltic Pipe из Норвегии через Данию и Балтийское море утром в субботу, 1 октября, сообщил польский оператор газопровода Gaz-System.

Об этом сообщает Reuters.

Трубопровод находится в центре стратегии Польши по диверсификации поставок газа в сторону от России, которая началась за много лет до того, как февральское вторжение Москвы в Украину спровоцировало глобальный энергетический кризис.

Представитель Gaz-System сообщил, что поставки сегодня утром, а заявки или запросы на подачу газа по трубопроводу 1 октября составили 62,4 млн кВтч.

Трубопровод с годовой пропускной способностью 10 млрд кубометров был официально открыт во вторник, через день после того, как были обнаружены утечки в подводных газопроводах Nord Stream, соединяющих Россию с Европой.

Россия прекратила поставки газа в Польшу в апреле, когда та отказалась платить в рублях.

Напомним, в Гданьске 27 сентября состоялась церемония открытия газопровода Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год из Норвегии в Польшу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников
Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип