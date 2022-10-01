Эксперт назвал месяц, в котором Лукашенко может напасть на Украину 15 1.10.2022, 13:56

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Кремль попытается открыть второй фронт, привлекая к этому белорусскую армию.

К концу ноября может последовать нападение российских войск с территории Беларуси. Такое предположение в интервью «Главреду» озвучил политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

По его словам, решение Кремля о незаконной аннексии Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей ведет к эскалации ситуации на фронте.

«У Украины есть несколько недель, чтобы добиться более выгодных позиций и освободить больше территорий. Надо понимать, что зимой боевые действия очень часто если не прекращаются, то становятся менее интенсивными. Решение об аннексии - это явно не путь к миру, а попытка, как говорится, зайти с козырей и легализовать украденное», - считает эксперт.

В то же время, по его мнению, Россия может попытаться открыть второй фронт в Украине, привлекая к этому белорусскую армию.

«Очень высока вероятность. Другое дело, какого рода будут эти действия - удары по Киеву и перерезание путей логистики Вооруженных Сил Украины, то есть поставок техники из Польши и других европейских стран, или же это будут действия, направленные на связывание ВСУ, чтобы отвлечь их от переброски ресурсов на другие участки фронта. В том, что Беларусь снова будет задействована в агрессии, сомневаться не приходится. В ближайшие недели вряд ли, но к концу ноября вполне возможно, что с территории Беларуси снова последует нападение», - убежден Золотарев.

При этом эксперт отмечает, что нынешняя группировка войск будет вооружена и экипирована гораздо хуже, чем группировка для вторжения в феврале-марте.

«Среди них тогда было много частей ударной линии - ВДВ, морская пехота, то есть более-менее подготовленные войска. А тут уже будут «мобики», но количество их таково, что к этому нужно быть готовым», - сказал Золотарев.

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