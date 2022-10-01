Данилов: Решение об отказе от переговоров с РФ на заседании СНБО было принято единогласно 5 1.10.2022, 14:14

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Украине не о чем говорить с «нелюдем».

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что решение об отказе Украины от переговоров с РФ, пока российский диктатор Владимир Путин остается у власти, было единогласно принято на состоявшемся в пятницу заседании СНБО, 30 сентября.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает nv.ua.

«Мы будем вести переговоры только с другим президентом РФ. С этим нелюдем вообще не о чем говорить», — добавил секретарь СНБО.

Советник главы ОП Михаил Подоляк, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что украинские власти «ставит крест на нынешней политической элите России».

В частности, он отметил, что переговоры с Путным нельзя вести, ведь он «живет в иллюзорном наполеоновском мире, где есть только он и белый цвет стен», намекая на психушку.

В пятницу, 30 сентября, Россия объявила об аннексии оккупированных территорий. Во время церемонии в Кремле Путин выступил с очередной псевдоисторической и маниакальной речью, в которой озвучил множество лжи и обвинений в адрес стран Запада.

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