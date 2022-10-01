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Российский генерал на пропагандистском шоу выступил с критикой генштаба

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  • 1.10.2022, 20:54
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Российский генерал на пропагандистском шоу выступил с критикой генштаба

Разборки становятся публичными.

Скандалы идут из-за бегства оккупационных войск из Лимана Донецкой области.

С критикой на руководство Минобороны РФ обрушился бывший командующий 58-й армией, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, который является депутатом Госдумы. Истерику он закатил в эфире пропагандистского ток-шоу на росТВ. На это обратил внимание «Главред».

«Это не скоротечный бой был. Мне непонятно, почему за все время не оценили правильно обстановку, не усилили группировку», - говорит он.

Генерал-рашист уверен, что «проблема в повальном вранье, докладе хорошей обстановки. Эта система идет сверху вниз».

«Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной (офис минобороны РФ - ред.), где до сих пор не понимают, не владеют обстановкой», - распыхтелся Гурулев.

«Пока в Генштабе не появится что-то совершенно другое, то ничего не изменится. Все остальное – следствие проводимой оттуда политики», - добавил генерал-лейтенант РФ.

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