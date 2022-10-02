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В Херсонской области с россиянами творится беда

  • 2.10.2022, 9:35
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В Херсонской области с россиянами творится беда

Ситуация для оккупантов на юге Украины становится патовой.

В Херсонской области происходит беда с российскими оккупантами и ситуация для них может еще ухудшиться.

Об этом сообщил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live».

«Злые русские языки закричали, что на Херсонщине какая-то беда с ними творится. Подробности, я думаю, мы узнаем ближе к понедельнику, когда заявит Генштаб ВСУ. Там беда, которая может стать бедой-бедой», — заявил Арестович.

По словам советника ОП, более подробная информация может быть раскрыта уже в понедельник, 3 октября.

Алексей Арестович добавил, что несколько ударов были нанесены по районам скопления живой силы россиян и их складам в Херсоне и Новой Каховке.

Напомним, 1 октября украинские войска зашли в Лиман Донецкой области и развернули там украинский флаг. Перед этим ВСУ освободили пять населенных пунктов вблизи Лимана на Донбассе – Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки, взяв таким образом российскую группировку в окружение.

После освобождения Лимана для ВСУ откроются ворота для освобождения всего Донбасса.

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