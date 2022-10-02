ВСУ освободили еще один населенный пункт на Донбассе
- 2.10.2022, 17:42
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Освобожденное село расположено в 16 километрах к востоку от Лимана.
2 октября Вооруженные Силы Украины зачистили Лиман на Донетчине от российских оккупантов, а также вошли в село Торское, продвигаясь на восток, пишет «Апостроф».
Украинские военные зашли в Торское и установили у въезда в село флаг Украины. Фото с подтверждением этого было опубликовано около 15:55.
Как известно, Торское расположено в 16 км к востоку от Лимана, о чем свидетельствуют карты. Установление контроля над Торским позволяет Вооруженным Силам Украины продвигаться в направлении Кременной, куда отступили уцелевшие российские оккупанты из Лимана.
Вооруженные Силы Украины продолжают развивать контрнаступление на востоке страны, возвращая под свой контроль все больше украинских территорий. Российские оккупанты вынуждены отступать.