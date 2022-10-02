закрыть
2 октября 2022, воскресенье, 20:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин устроил чистки: снял с должности командующего округом за провалы в Украине

7
  • 2.10.2022, 19:20
  • 9,324
Путин устроил чистки: снял с должности командующего округом за провалы в Украине

Ему уже нашли замену.

Командующий Западным военным округом РФ Александр Журавлев был снят со своей должности после провальных действий в ходе войны в Украине. Ему уже нашли замену. Об этом сообщает InformNapalm.

При этом расследователи основываются на данных российских реестров о Западном военном округе.

По ИНН видно, что Журавлев больше не возглавляет ЗВО РФ. Добавим, что новым командующим ЗВО указан генерал-лейтенант Роман Бердников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина