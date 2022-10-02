Путин устроил чистки: снял с должности командующего округом за провалы в Украине

Путин устроил чистки: снял с должности командующего округом за провалы в Украине7
- 2.10.2022, 19:20
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Ему уже нашли замену.
Командующий Западным военным округом РФ Александр Журавлев был снят со своей должности после провальных действий в ходе войны в Украине. Ему уже нашли замену. Об этом сообщает InformNapalm.
При этом расследователи основываются на данных российских реестров о Западном военном округе.
По ИНН видно, что Журавлев больше не возглавляет ЗВО РФ. Добавим, что новым командующим ЗВО указан генерал-лейтенант Роман Бердников.