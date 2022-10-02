«Российские солдаты разбежались по лесам, как зайцы» 6 2.10.2022, 22:24

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Олег Жданов – о содержании котлов в Лимане и Изюме.

В Лимане Донецкой области, что 2 октября ВСУ полностью зачистили, российские солдаты разбежались по лесам, как зайцы. Об этом рассказал украинский военный эксперт Олег Жданов.

- Я понимаю, что для российского командования попасть в казан — катастрофа. Но второй котел уже захлопывается, когда он практически пуст. Так же было с Изюмским котлом. Мы надеялись, что в него попадут части изюмской группировки, оказалось, что всего несколько сотен пленных.

Те, кого поймали лесами. То же — в Лимане. Сотни тысяч пленных, которых мы ожидали, не будет. Они оставляли технику и, как зайцы, побежали по полям, лесам, пытаются перебраться к своим. Содержание в этих котлах сегодня минимальнoe, — отметил Жданов.

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