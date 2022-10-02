Какая страна лояльнее всего выдает шенгенские визы белорусам? 2.10.2022, 22:35

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Ожидать очереди на подачу документов можно от 3 до 5 недель.

«Эстония, Латвия, Литва и Польша перестали пускать к себе туристов из России. А в какие страны запрещен въезд белорусам?», - поинтересовалась у aif.by минчанин.

«Нет таких стран, куда белорусам закрыт въезд, - говорит директор туристической компании «ТурГений» Наталья Рубцевич. - Единственное, Литва, Латвия и Польша до сих пор не возобновили выдачу шенгенских виз белорусам.

Чтобы получить «шенген», можно зарегистрироваться в визовых центрах (либо посольствах, если они есть в РБ) Италии, Греции, Франции, Германии, Австрии, Венгрии. Ожидать очереди можно от 3 до 5 недель. Лояльнее всего открывают визы итальянцы.

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