Нейросеть научилась создавать новых людей 20.10.2022, 11:18

Новые системы создания изображений ИИ попадают в заголовки газет каждый день.

Но эта революция началась много лет назад. Теперь один из самых известных сервисов для создания лиц с помощью искусственного интеллекта расширил свое предложение, включив в него изображения всего тела, пишет techinsider.

На ранних этапах компьютерные лица использовались для новостных сюжетов, видеоигр и документальных фильмов, когда человек должен был передать идею или представить неизвестного человека, фотографии которого не существовало. Для агентства не так уж сложно вести библиотеку лиц несуществующих людей, но вот с позами стоя сложнее, поскольку воссоздавать одежду со всеми ее нюансами довольно затратно. В прошлом для таких съемок требовалось нанимать одну или несколько моделей.

Generated Media, компания, создающая веб-сайт Generated Photos и его бесплатный генератор лиц в режиме реального времени, недавно запустила огромную библиотеку, содержащую 100 000 изображений людей, созданных искусственным интеллектом, которые выглядят как настоящие люди, одетые в разнообразную одежду и стоящие в непринужденных позах с нейтральным выражением лица.

Люди, созданные искусственным интеллектом, все еще находятся в разработке, и для просмотра отдельных изображений необходимо загрузить полный набор фото в zip-файле объемом 1,3 ГБ. Несмотря на такую большую коллекцию, на данный момент библиотека ограничена молодыми, стройными взрослыми. По словам представителя компании, она будет расширена и будет включать разные возрасты, типы телосложения, различные позы и индивидуальную одежду, как это было сделано с лицами.

В конечном итоге будет доступна база данных с возможностью поиска, которая работает как генератор лиц. Веб-сайт Generated Photos также включает функцию анонимайзера, которая позволяет загружать селфи, и система найдет наиболее близкое совпадение из своей базы данных из миллионов лиц, так что вы можете опубликовать в Интернете фотографию, похожую на вашу реальную внешность, но не на вас. Этот и другие инструменты бесплатны для личного пользования и могут быть лицензированы для коммерческого использования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».