Ученые выяснили, как кошки «фильтруют» человеческую речь 1 26.10.2022, 8:46

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Фото: British Pest Control Association

К необычным выводам пришли исследователи из Франции.

Люди неосознанно меняют тон своего голоса, когда обращаются к другим взрослым людям или разговаривают с младенцами и домашними питомцами. Однако до сих пор никто не знал, различают ли кошки речь, обращенную к ним, и речь, обращенную к другому человеку.

Чтобы это выяснить, группа исследователей из Университета Париж Х — Нантер (Франция) провела исследование на 16 кошках, которым предлагали прослушать аудиозаписи голосов их владельцев и незнакомцев, обращающихся к другим людям или к кошке.

Исследование опубликовано в журнале Animal Cognition.

Исследователи отмечали, как животное реагирует на запись голоса: шевелятся ли уши, дергается ли хвост, расширяются ли зрачки — или кошка остается абсолютно невозмутима. Как выяснилось, 10 из 16 кошек никак не реагировали на собственную кличку, если ее произносил голос незнакомца. Но при звуках голоса владельца интенсивность их поведения резко возрастала: уши разворачивались в сторону динамиков, зрачки расширялись, питомцы начинали беспокойно перемещаться по комнате.

Во втором эксперименте 10 кошкам, восемь из которых уже продемонстрировали способность различать голос владельца и незнакомца, предложили прослушать записи голосов владельца и незнакомца, обращающегося либо к кошке, либо к другому человеку. Оказалось, животные реагировали на запись только в одном-единственном случае — если был записан голос владельца, обращающегося именно к ним. Ни в случае разговора хозяина с другим человеком, ни при обращении к ним незнакомца кошки не реагировали на звуки человеческого голоса.

Малый размер выборки животных не позволяет делать выводы о поведении кошек в целом, и вполне возможно, что более социализированные кошки, например проживающие в котокафе или приютах, будут реагировать на голос незнакомца так же, как на голос знакомого человека.

Однако полученные результаты бесспорно доказывают, что кошки, живущие дома, формируют прочную связь с владельцами и способны не только отличать их голоса от голосов незнакомцев, но и понимать, когда человек разговаривает с ними, а когда — с другими людьми.

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