В России началась грызня 5 Кирилл Сазонов

3.10.2022, 8:31

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Кирилл Сазонов

Где успехи, где наступление, где Киев за три дня?

После яркого и убедительного поражения в Лимане и потери этого города с громким освещением в прессе в России растерялись. Как быть? Снова врать про тактическую передислокацию? Так уже было на Харьковщине, засмеют. Рассказывать про подавляющее преимущество ВСУ в людях и технике? Тогда свои же не будут верить во «вторую армию мира», если у ВСУ преимущество. И спросят, а куда делать контрактная армия, если Шойгу говорит о потерях менее 6 тысяч? Где супер-оружие России, куда оно делось?

Где успехи, где наступление, где Киев за три дня? И какой смысл в шабаше на Красной площади и указах о принятии оккупированных территорий в состав РФ? Если ВСУ их отбивает обратно, что дают эти бумажки? Вопросов много, вопросов неприятных. Впрочем, с решением затягивать не стали. Самые шустрые быстро вспомнили о проверенной тактике действий в случае провала. О поиске виноватых.

Первым нашелся командир отдельного тик-ток батальона Кадыров. Он громко объявил, что разгром в Лимане это вина командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина. Того самого, который своего сына (подполковника) наградил в день бегства русской армии из под Чернигова. Следом подключился командир «вагнеровцев», повар Путина Евгений Пригожин. Он заявил, что высшее военное командование должно воевать «босиком с автоматами на передовой". Потому что руководят они неправильно. А следом подключились и пропагандисты.

Что в сухом остатке? Тут важно учитывать, что Путин какое-то время уже фактически напрямую управляет военными действиями. Про Шойгу ничего не слышно, он притих. Получается руководить у Путина плохо – результат на табло. Вот в окружении и началась грызня неформалов против ортодоксов. Кто виноват, кому доверить порулить? Это очень хороший процесс.

Грызня наверху ослабит всю структуру российской власти. А если еще и перерастет в конфликты между кадыровцами, вагнеровцами и чмобиками на передовой – будет вообще отлично. А перерастет, это неизбежно. Для кадровиков и уголовников из ЧВК «Вагнер» чмобики – забитое стадо, корм и женщины в одном флаконе. Для кадыровцев тоже. Желаем этой армии новых творческих успехов. Потому что других успехов у них точно не будет…

Кирилл Сазонов, «Фейсбук»

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