закрыть
3 октября 2022, понедельник, 9:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В России началась грызня

5
  • Кирилл Сазонов
  • 3.10.2022, 8:31
  • 18,184
В России началась грызня
Кирилл Сазонов

Где успехи, где наступление, где Киев за три дня?

После яркого и убедительного поражения в Лимане и потери этого города с громким освещением в прессе в России растерялись. Как быть? Снова врать про тактическую передислокацию? Так уже было на Харьковщине, засмеют. Рассказывать про подавляющее преимущество ВСУ в людях и технике? Тогда свои же не будут верить во «вторую армию мира», если у ВСУ преимущество. И спросят, а куда делать контрактная армия, если Шойгу говорит о потерях менее 6 тысяч? Где супер-оружие России, куда оно делось?

Где успехи, где наступление, где Киев за три дня? И какой смысл в шабаше на Красной площади и указах о принятии оккупированных территорий в состав РФ? Если ВСУ их отбивает обратно, что дают эти бумажки? Вопросов много, вопросов неприятных. Впрочем, с решением затягивать не стали. Самые шустрые быстро вспомнили о проверенной тактике действий в случае провала. О поиске виноватых.

Первым нашелся командир отдельного тик-ток батальона Кадыров. Он громко объявил, что разгром в Лимане это вина командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина. Того самого, который своего сына (подполковника) наградил в день бегства русской армии из под Чернигова. Следом подключился командир «вагнеровцев», повар Путина Евгений Пригожин. Он заявил, что высшее военное командование должно воевать «босиком с автоматами на передовой". Потому что руководят они неправильно. А следом подключились и пропагандисты.

Что в сухом остатке? Тут важно учитывать, что Путин какое-то время уже фактически напрямую управляет военными действиями. Про Шойгу ничего не слышно, он притих. Получается руководить у Путина плохо – результат на табло. Вот в окружении и началась грызня неформалов против ортодоксов. Кто виноват, кому доверить порулить? Это очень хороший процесс.

Грызня наверху ослабит всю структуру российской власти. А если еще и перерастет в конфликты между кадыровцами, вагнеровцами и чмобиками на передовой – будет вообще отлично. А перерастет, это неизбежно. Для кадровиков и уголовников из ЧВК «Вагнер» чмобики – забитое стадо, корм и женщины в одном флаконе. Для кадыровцев тоже. Желаем этой армии новых творческих успехов. Потому что других успехов у них точно не будет…

Кирилл Сазонов, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина