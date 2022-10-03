Лукашенко слабеет на глазах 20 3.10.2022, 8:57

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Диктатор отказывается от мероприятий и ритуалов, которым следовал годами.

UDF приводит несколько примеров, свидетельствующих о том, что физическая форма Александра Лукашенко в данный момент далека от идеала.

Перестал собирать урожай на приусадебном участке

В конце августа белорусские и зарубежные СМИ традиционно облетали кадры, как Лукашенко с ближайшим окружением или собирает арбузы, или копает картошку. Но в этом году диктатор от уборки урожая на приусадебном участке отказался – по крайней мере, его пресс-служба об этом ничего не сообщила.

Правда, уже в прошлом году было видно, что физическая работа давалась Лукашенко нелегко.

Часто опирается на стол

Во время последних инспекций предприятий было видно, что диктатор словно постоянно ищет опору. Так после посещения Минского механического завода имени С.И.Вавилова – управляющей компании холдинга «БелОМО» пресс-служба Лукашенко распространила целую серию снимков однотипного поведения политика.

Отказался 1 сентября от посещения учебного заведения

Традиционно в День знаний Лукашенко посещал разные учебные заведения – школы или вузы. Так несколько лет назад, проводя первый урок для старшеклассников в новой школе Минска, он заявил, что электрокар Tesla ему якобы подарил сам Илон Маск.

Но в этом году не Лукашенко пошел к учащимся, а они к нему – во Дворец Независимости, где диктатор долго с ними общался, сидя в кресле.

Выездное выступление перед журналистами – тоже в положении сидя

Еще с 90-х Лукашенко следует довольно четкому формату командировок, во время которых он не только «инспектирует» территорию и общается с чиновниками (и все меньше с простыми работниками), но и перед отъездом отвечает на самые разные (хоть и заранее утвержденные) вопросы приближенных журналистов.

Все это он делал в походном варианте – исключительно стоя. Но неделю назад после ознакомления со строительством музея в мемориальном комплексе «Хатынь» Лукашенко и сам присел на стул, и молодых журналистов усадил на лавочки.

Играет ли теперь Лукашенко в хоккей?

Подтверждений верности любимому хобби со стороны руководителя страны давно нет. В последний раз об игре Лукашенко в хоккей сообщали в апреле – тогда он получил клюшкой по лицу в финальном матче Республиканских соревнований среди любителей.

Недавно стартовал очередной сезон любительского чемпионата Минска по хоккею и там играет Александр Лукашенко – но не известный всем политик, а его внук, сын Виктора Лукашенко.

Также обращает на себя внимание тот факт, что правитель Беларуси не сыграл в хоккей с Владимиром Путиным во время недавнего визита в Сочи – а раньше они любили вместе погонять шайбу.

Пресс-служба Лукашенко давно ничего не сообщает о здоровье политика

Хотя информирование о самочувствии лидеров является нормой в демократических странах. Даже информацию о том, что правитель Беларуси второй раз переболел коронавирусом, выдал сам Лукашенко – мимоходом во время совещания в начале текущего года.

Между тем свидетельства о не лучшей физической форме политика появляются уже более года. В 2021-м публиковались среди прочего видео, на которых Лукашенко с трудом передвигался.

По всей видимости, за последний год Лукашенко здоровье не поправил.

Лукашенко после своей рекордной пресс-конференции в 8 часов и 15 минут



Но в номинации "Лучший мочевой пузырь" конкурентов нет pic.twitter.com/orPLTNQT0c — Диалог.UA (@Dialog_UA) August 12, 2021

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