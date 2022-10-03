Экс-глава ЦРУ об ответе на ядерный удар РФ: Мы уничтожим все их войска в Украине 7 3.10.2022, 10:31

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Дэвид Петреус

Фото: associazionelatorre.com

Также будет затоплен Черноморский флот.

США во главе сил НАТО уничтожат все российские войска и технику на территории Украины и в Крыму, а также затопят корабли Черноморского флота РФ в случае, если Россия решится воплотить свои угрозы и нанести удар тактическим ядерным оружием по Украине. Об этом в интервью ABC News заявил бывший глава ЦРУ, генерал армии в отставке Дэвид Петреус в интервью.

«Мы уничтожим все конвенционные силы, которые сможем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине и Крыму, а также все российские корабли в Черном море», – заявил Петреус.

По его мнению, такого конвенционного удара от США будет достаточно и не придется наносить ядерный удар.

«Это не может остаться без ответа. Но оно не расширяется – это не ядерное для ядерного. Вы не хотите вмешиваться в ядерную эскалацию, – сказал Петреус. – Но вы должны показать, что это нельзя принять ни в коем случае».

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