Экс-глава ЦРУ об ответе на ядерный удар РФ: Мы уничтожим все их войска в Украине

Экс-глава ЦРУ об ответе на ядерный удар РФ: Мы уничтожим все их войска в Украине7
- 3.10.2022, 10:31
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Также будет затоплен Черноморский флот.
США во главе сил НАТО уничтожат все российские войска и технику на территории Украины и в Крыму, а также затопят корабли Черноморского флота РФ в случае, если Россия решится воплотить свои угрозы и нанести удар тактическим ядерным оружием по Украине. Об этом в интервью ABC News заявил бывший глава ЦРУ, генерал армии в отставке Дэвид Петреус в интервью.
«Мы уничтожим все конвенционные силы, которые сможем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине и Крыму, а также все российские корабли в Черном море», – заявил Петреус.
По его мнению, такого конвенционного удара от США будет достаточно и не придется наносить ядерный удар.
«Это не может остаться без ответа. Но оно не расширяется – это не ядерное для ядерного. Вы не хотите вмешиваться в ядерную эскалацию, – сказал Петреус. – Но вы должны показать, что это нельзя принять ни в коем случае».