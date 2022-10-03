«Каждый день доказываю коллегам, что я специалист в своем деле» 5 3.10.2022, 16:11

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Как коренная минчанка попала по распределению в Воложин.

Анастасия ставит вокал и подрабатывает худруком в районном доме культуры. Платят немного, но и некуда тратить. Нашла любовь и мечтает выпорхнуть из провинциального сплина, чтобы стать звездой. Историю девушки рассказал портал tochka.by.

Ставки сделаны

Анастасия окончила Минский государственный колледжи искусств. Год распределения уже пролетел. Остался еще год.

Выбирала девушка из того, что предложили. В руке сжимала заявку от средней школы, где вела кружок по вокалу, но она не подошла.

«За два дня до распределения на кафедре сказали, что моя заявка идет по линии образования, а не культуры», – рассказывает Анастасия.

Среди прочих мест Воложин выглядел краше. Зарплаты везде предлагали небольшие, а там еще и жилье давали.

«Мама сказала – как далеко, а папа – может оно и к лучшему», – вспоминает Анастасия.

Ожидание и реальность почти совпали. Обещали оклад Br500 со старта, а выдали – Br300.

В четырехкомнатную квартиру заехала шумная компания молодых специалистов: четыре мальчика и четыре девочки.

Квартира была в хорошем состоянии. Молодые артисты выложили монеты из карманов – поменяли краны, сделали косметический ремонт в туалете и купили стиральную машину.

Правда, долго обитать там Анастасии не пришлось. Познакомилась с будущим мужем и через пару месяцев переехала к нему. А расписались в этом августе.

Музыкальный ринг

Анастасия попала в женский коллектив, страсти кипят как в «Игре престолов». Зато не соскучишься.

«Каждый день доказываю коллегам, что я специалист в своем деле», – делится девушка.

Анастасия преподает вокал – руководитель образцовой студии эстрадной песни «Праменьчыкi». В ее распоряжении класс с фортепиано и микрофоном и актовый зал. Занимаются дети в возрасте от 10 до 18 лет: девочки и один парень.

Девушка добавила себе еще полставки худрука. Составляет номера на праздники. На полторы ставки больше Br800 выжимать не получается. За эти деньги девушка вкалывает со вторника по субботу по 12 часов.

Туманный Альбион

Люди носят фликеры, значит, мы в маленьком городе. Грустные дяди и тети шагают на работу в густом тумане. Холмы окружили Воложин в низине.

Хорошая зарплата здесь – «по пятьсот», но в белорусских. Кто смог – уехал на заработки.

На главной площади – парковка. Лучшие места – автомобилям. Библиотека, киноактер, дом культуры – все места притяжения на одном пятачке.

Есть в городе ресторан для людей постарше: под песни «Белого орла» выпить «Дикой утки». Пару шагов в сторону – уткнемся клуб с глухой металлической дверью, и она очень не зря. Молодые разгоряченные ромом парни стекаются из ближайших деревень на дискотеку. Потанцевать, а если повезет, то и подраться за сердце прекрасной дамы.

Анастасия ходит только в любимое кафе, где проходят музыкальные вечера, вкусный кофе и суши.

«В городе не хватает торгового центра. Например, чтобы собрать ребенка к школе, нужно ехать в Молодечно», – уточняет девушка.

Воложин – чистый и спокойный. Идеальное место, чтобы сидеть ровно. Но этого мало, если есть амбиции. Анастасия после распределения идет дальше, обратно в Минск с мужем. Навстречу мечте – стать известной артисткой.

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