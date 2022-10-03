Чехи через проект «Подарок для Путина» купили для ВСУ танк 2 3.10.2022, 21:23

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Модернизированному T-72 AVANGER дали имя Томаш.

Словакия изготовит для Украины 16 самоходных гаубиц Zuzana-2, а между тем граждане Чехии купили для украинцев танк. Об этом сообщил бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Чешской Республике, заместитель Министра иностранных дел Евгений Перебийнис.

По его словам, Чехия стала первой страной, где обычные люди купили для ВСУ танк.

Модернизированному T-72 AVANGER дали имя Томаш.

33 млн. крон (т.е. более 1,3 млн. долл.) по инициативе «Подарок для Путина» собрали более 11 тыс. человек.

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