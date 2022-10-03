закрыть
3 октября 2022, понедельник, 21:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Чехи через проект «Подарок для Путина» купили для ВСУ танк

2
  • 3.10.2022, 21:23
  • 1,386
Чехи через проект «Подарок для Путина» купили для ВСУ танк

Модернизированному T-72 AVANGER дали имя Томаш.

Словакия изготовит для Украины 16 самоходных гаубиц Zuzana-2, а между тем граждане Чехии купили для украинцев танк. Об этом сообщил бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Чешской Республике, заместитель Министра иностранных дел Евгений Перебийнис.

По его словам, Чехия стала первой страной, где обычные люди купили для ВСУ танк.

Модернизированному T-72 AVANGER дали имя Томаш.

33 млн. крон (т.е. более 1,3 млн. долл.) по инициативе «Подарок для Путина» собрали более 11 тыс. человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов
У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип