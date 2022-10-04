Украинская армия заходит в «подбрюшье» врага в Луганской области 4.10.2022, 8:59

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ВСУ держат под огневым контролем трассу Сватово – Кременная.

Украинские военные нанесли ряд огневых поражений по местам дислокации российских оккупантов в районе городов Кременная и Лисичанск. Созданы предпосылки для дальнейшего успешного продвижения в самое «подбрюшье» российской группировки в Луганской области.

О ситуации на фронтах рассказал в эфире «Апостроф ТV» военный эксперт, сопредседатель ГИ «Правое Дело» Дмитрий Снегирев.

Он отметил, что сейчас украинцы держат под огневым контролем трассу Сватово – Кременная. Это делает невозможным передислокацию россиян, подвоз горюче-смазочных материалов и необходимой техники.

«Речь идет о захвате поселка Белогоровка и, соответственно, о выходе Вооруженных сил Украины на ключевую трассу – это логистическая составляющая оккупационной армии – говорится о трассе Сватово – Кременная. Сейчас эта трасса находится под огневым контролем. Соответственно, это делает невозможным передислокацию личного состава оккупационной армии, горюче-смазочных материалов, средств поражения, тяжелой бронетехники. Можем говорить о том, что по состоянию на последние сутки Вооруженные силы Украины нанесли ряд огневых поражений по местам дислокации оккупантов в районе города Кременная, в районе Лисичанска. Созданы предпосылки для дальнейшего успешного продвижения оккупированных территорий Луганской области», - подчеркнул эксперт.

Дмитрий Снегирев отметил, что по информации из тыловых районов Луганской области, в направлении города Кременная передислоцируются подразделения второго армейского корпуса, так называемого «боевого армейского резерва страны», и соответствующая инженерная техника для создания второй эшелоны обороны.

«В частности, зафиксирована передислокация тяжелой бронетехники, колонны идут через город Старобельск. Места накопления тяжелой бронетехники, личного состава переданы украинскому разведсообществу. Есть положительный результат в виде точечных ударов по местам накопления. Основная линия обороны сейчас проходит как раз по линии Сватово - Кременная - Рубежное. Белогоровский плацдарм дает возможность успешного продвижения по нескольким направлениям. Это направление Лисичанска, агломерации крупных промышленных городов Лисичанск – Северодонецк – Рубежное и соответственно в направлении Кременная. То есть говорится о том, что мы фактически заходим в подбрюшье российской группировки, которая сосредоточена на территории Луганской области. До города Кременная максимальное расстояние – 15 километров», - рассказал он.

Среди положительного - можно говорить о том, что оккупационные войска проводят, такие дополнительные мероприятия, которые делают невозможным массовое дезертирство личного состава, в первую очередь, российских оккупационных войск, которые расположены непосредственно на первой линии.

«Речь идет о передислокации фактически в район боевых действий подразделений так называемой Росгвардии. То есть, будем откровенными, - это заградотряды. Относительно новомобилизованных, можно говорить о том, что именно в Луганской области так называемые мобилизованные из Российской Федерации даже не успели доехать до линии фронта. Украинскими средствами поражения, собственно ОЗРК, были нанесены удары по эшелону с мобилизованными. Эту информацию, кстати, вынуждены были подтвердить российские источники», - добавил военный эксперт.

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