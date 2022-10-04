закрыть
4 октября 2022, вторник, 13:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Совфед РФ ратифицировал «договоры» об аннексии украинских территорий

12
  • 4.10.2022, 11:53
  • 3,280
Совфед РФ ратифицировал «договоры» об аннексии украинских территорий

Решение было принято «единогласно».

Совет Федерации России ратифицировал «договоры» о включении захваченных украинских территорий в состав РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Решение было принято единогласно. Как сообщают в Совфеде, процедура аннексии украинских областей завершится внесением «поправок» в Конституцию России на основании соответствующего указа Владимира Путина.

Оккупация и аннексия украинских территорий

Российские оккупанты с 23 по 27 сентября организовали незаконные «референдумы» на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, сфабриковав результаты.

Уже 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины. В этот же день глава Кремля с гауляйтерами «ДНР», «ЛНР», а также оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей подписали «договора» об аннексии.

На днях Конституционный суд РФ одобрил договоры о «принятии в состав РФ» оккупированных территорий Украины.

В понедельник, 3 октября, Госдума России поддержала незаконную аннексию оккупированных территорий Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов
У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип