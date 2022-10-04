Совфед РФ ратифицировал «договоры» об аннексии украинских территорий 12 4.10.2022, 11:53

3,280

Решение было принято «единогласно».

Совет Федерации России ратифицировал «договоры» о включении захваченных украинских территорий в состав РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Решение было принято единогласно. Как сообщают в Совфеде, процедура аннексии украинских областей завершится внесением «поправок» в Конституцию России на основании соответствующего указа Владимира Путина.

Оккупация и аннексия украинских территорий

Российские оккупанты с 23 по 27 сентября организовали незаконные «референдумы» на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, сфабриковав результаты.

Уже 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины. В этот же день глава Кремля с гауляйтерами «ДНР», «ЛНР», а также оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей подписали «договора» об аннексии.

На днях Конституционный суд РФ одобрил договоры о «принятии в состав РФ» оккупированных территорий Украины.

В понедельник, 3 октября, Госдума России поддержала незаконную аннексию оккупированных территорий Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».