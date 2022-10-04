Белорусы обеспокоены ростом цен на кофе 4.10.2022, 15:43

Эксперты предрекают еще большее подорожание.

«Моя любимая марка кофе подорожала за год основательно. Говорят, в дальнейшем стоит ожидать еще больших подорожаний. А с чем это связано?», - спросила у aif.by минчанка,

Эксперты предрекают: мировые цены на кофе вырастут на 10-15%, в СНГ - возможно, на 30%.

Как пишет The Wall Street Journal, основной причиной роста цен называют неурожай высококачественных зерен арабики в Бразилии, обусловленный засухой. Это может привести к дефициту кофе на международном рынке. Значение Бразилии здесь сложно переоценить - она является крупнейшим экспортером кофейных зерен.

По данным Белстата, в августе 2022-го средняя цена на кофе молотый в Беларуси составила более 48 руб. за 1 кг. Для сравнения: в августе 2021-го - более 33 руб. Рост цены - на 45%.

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