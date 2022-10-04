Bloomberg: Путин балансирует на грани 1 4.10.2022, 20:56

4,208

Кремль снова пытается посеять страх угрозами.

Путин начал новый виток ядерных угроз. Тактическое ядерное оружие требует времени для подготовки к применению.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что российские ракеты дальнего радиуса действия и бомбардировщики находятся в постоянной боевой готовности. Именно эти ракеты можно применить в считанные минуты, что гарантирует, что они не будут уничтожены упреждающим ударом. В то же время маломощное тактическое оружие закрыто примерно на более чем 10 складах по всей России, поэтому необходимо время, чтобы доставить их к пусковым установкам.

«При определенной степени готовности оружие вывозится из хранилищ и перемещается в какое-то другое место, при необходимости на сутки. Это будет обнаружено с помощью спутников или других средств», - рассказал эксперт по ядерной безопасности в Институте ООН по исследованиям в области разоружения в Женеве Павел Подвиг.

На данный момент никаких признаков подобной подготовки нет, а ядерные угрозы остаются лишь словами. По мере того, как российские силы неуклонно теряют позиции из-за контрнаступления ВСУ, в том числе и территорию, которую президент РФ объявил своей, Кремль снова пытается посеять страх угрозами дальнейшей эскалации и применением оружия, которое не использовалось в войне с 1945 год.

Издание пишет, что эти угрозы – часть попытки Кремля запугать США и Европу, чтобы они перестали поддерживать Украины и заставили Киев сесть за стол переговоров на условиях Москвы. В то время как жители стран Европы готовятся к трудной зиме из-за энергетического кризиса, который спровоцировала Россия, прекратив поставки газа. На этом фоне Путин пытается усилить разногласия в Европе по цене, которую страны платят, поддерживая Украину, чтобы повлиять на общественное мнение в ключевых государствах.

Решение Путина призвать 300 тысяч резервистов, чтобы пополнить российскую армию, и поспешная попытка аннексии временно оккупированных территорий Украины, за которой последовали обвинения в адрес Запада в «сатанизме», всего лишь последние попытки показать, что он будет идти до конца.

Кроме того, утечки на трубопроводах в Балтийском море, которые США назвали преднамеренным саботажем, усилили беспокойство относительно уязвимости энергетической инфраструктуры континента. На этом фоне союзники Киева продолжают поставлять оружие, поэтому в Москве призывают Путина усилить угрозы.

Тактический ядерный арсенал России превосходит по количеству нестратегические ядерные вооружения США.

В России насчитывается примерно 1900 единиц ядерного оружия малой дальности со времен «холодной войны», которые все еще находятся на хранении, а также ракеты и самолеты для их доставки. Хотя применения ядерной боеголовки может быть недостаточно, чтобы переломить ситуацию на поле боя, где фронт простирается более чем на 1200 километров, Путин может попытаться напугать Украину и ее союзников, чтобы они отступили. При этом указано, что для демонстрационного удара, скорее всего, выбрали бы военный объект в Украине.

Тактическое оружие России относительно велико, его минимальная мощность составляет от 10 килотонн тротила, что равно две трети размера 15-килотонной атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Тем не менее, боеголовка малой мощности, взорванная на относительно больших высотах, уменьшит последствия ядерного удара, помогая свести потери среди гражданского населения к минимуму. Но это может подвергнуть территорию России радиоактивным осадкам, не достигнув цели запугать сторонников Киева и заставить их отступить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».