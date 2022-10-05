Казахстан устроил дипломатический демарш против России

Казахстан устроил дипломатический демарш против России8
- 5.10.2022, 8:09
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Посол Украины в Казахстане, которого требовала выгнать Москва, не уехал.
Посол Казахстана Ермек Кошербаев был вызван в МИД России, где ему было заявлено «о категорической неприемлемости развития ситуации вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Официальный представитель МИД РФ назвала посла Украины в Казахстане «воинствующим русофобом» и рассказала, что Москва в августе требовала у Астаны его высылки.
«В ответ было обещано, что Петр Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки», — сообщила Захарова.
«К глубочайшему сожалению, заверения о том, что посол Украины «никогда не вернется» в Астану, не выполнены», — возмутилась представитель МИД РФ.