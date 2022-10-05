Брат Бориса Моисеева хочет отсудить все его имущество 5.10.2022, 11:54

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Борис Моисеев

Родственник подает иск против концертного директора артиста.

Российский артист Борис Моисеев все свое наследство завещал концертному директору Сергею Гороху, а своего родного брата оставил без копейки. Но Маркс Толкач не готов с этим смириться, пишет УНИАН.

Толкач в комментарии росСМИ заявил, что будет подавать в суд на Гороха, чтобы получить свою долю наследства, несмотря на завещание покойного брата.

«В смерти виноват Горох. Он уже захватил квартиру в Москве Бориса, вывез все его имущество. Он был заинтересован в скорейшей смерти Бориса... Он вывез все картины, все богатство и имущество, бриллианты он вывез... Я единственный его родной, никаких детей и племянников у него нет... Я нанимаю адвокатов и мы будем открывать это дело и будем обращаться по всем вопросам», - сказал Маркс Толкач.

Он добавил, что Сергей Горох изолировал Моисеева от него. По словам брата покойного, полтора года он не мог даже созвониться с артистом, так как концертный директор забрал у него телефон.

Смерть Бориса Моисеева

Борис Моисеев умер на 69 году жизни 27 сентября 2022 года. Сообщается, что у него остановилось сердце.

Известно, что в своем завещании Моисеев переписал имущество на концертного директора Сергея Гороха. Позже в СМИ появилась информация о том, что смерть артиста могла быть насильственной.

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