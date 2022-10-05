В России придумали «наказание» для Пугачевой

В России придумали «наказание» для Пугачевой5
- 5.10.2022, 15:09
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Анонимные «граждане» обиделись на смелое заявление Примадонны.
Певица Алла Пугачева, которая сбежала из России в Израиль, может «поплатиться» за свои высказывания в адрес россиян.
Ранее в Сети она опубликовала пост, где назвала своих врагов «рабами» и «холопами».
В итоге на Примадонну подали в Генпрокуратуру заявление некие граждане, которые усмотрели в этом признаки разжигания ненависти.
Российский адвокат Игорь Скрипка рассказал, к чему может привести это разбирательство для Аллы Пугачевой.
По словам юриста, максимум, что светит Пугачевой – пять лет лишения свободы. Не мало, но специалист уточнил, что это преступление средней тяжести, и для человека, впервые его совершившего, с хорошими характеристиками, о реальном сроке вряд ли речь будет идти.
«В самом плохом случае Алла Пугачева ограничится штрафом или условным сроком», - прокомментировал эксперт изданию «КП».
Напомним, ранее Пугачева на своей страничке в Instagram опубликовала пост, адресованный тем, кто ее критикует.
«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», - обратилась к россиянам певица.