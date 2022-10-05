Какой будет погода в Беларуси до конца недели? 5.10.2022, 17:24

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Прогноз погоды на 6-8 октября.

6 октября погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая

с Западной Европы, пишет pogoda.by.

Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, максимальная днем +14..+20°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

7 и 8 октября погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем в субботу по северо-западу скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Западной Европы.

7 октября без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем в северных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +12..+19°С.

8 октября преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северо-западу республики кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, максимальная днем +13..+20°С.

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