Какой будет погода в Беларуси до конца недели?
- 5.10.2022, 17:24
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Прогноз погоды на 6-8 октября.
6 октября погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая
с Западной Европы, пишет pogoda.by.
Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, максимальная днем +14..+20°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.
7 и 8 октября погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем в субботу по северо-западу скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Западной Европы.
7 октября без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем в северных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +12..+19°С.
8 октября преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северо-западу республики кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, максимальная днем +13..+20°С.