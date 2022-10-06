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Вице-президент США Камала Харрис попала в ДТП

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  • 6.10.2022, 7:45
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Вице-президент США Камала Харрис попала в ДТП
Камала Харрис
Фото: Getty Images

Водитель не справился с управлением в центре Вашингтона.

Кортеж вице-президента США Камалы Харрис попал в ДТП в центре Вашингтона. Водитель автомобиля, в котором находилась политик, не справился с управлением и врезался в бордюр.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как указывает издание, представители Секретной службы не сразу смогли объяснить почему произошла авария, что привело к появлению вопросов о компетентности сотрудников ведомства и их попыток скрыть свои ошибки.

Официально причиной ДТП названа «техническая неисправность» машины Харрис.

При этом сама вице-президент США в результате аварии не пострадала и была благополучно доставлена в Белый дом с помощью подменного автомобиля. Впоследствии Харрис заявила, что благодарна сотрудникам Секретной службы за их работу.

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